Следующее обновление для Subverse выйдет 12 декабря

Studio FOW опубликовали новый дневник разработчиков Subverse, в котором сообщили, что планируют выпустить следующее обновление 12 декабря. Оно будет небольшим и посвящено квестам на преданность Килли и Фортуны.

Тем временем аниматоры студии приступили к работе над финальной кинематографической сценой квеста на преданность Тарон, актеры занимаются озвучкой квеста на преданность Охотницы, а дизайнеры работают над новым нарядом для вайфу - "cвитером "убийца девственников".

Помимо своих планов разработчики опубликовали новую пачку скриншотов, на которых можно увидеть сцены из будущего обновления, а также новую карту для наземного боя. Следующий дневник выйдет уже в новом году.