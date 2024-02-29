Следующее обновление для Subverse выйдет в конце марта - оно станет последним перед релизом версии 1.0

StudioFOW опубликовали новый дневник разработчиков Subverse, в котором поделились хорошей новостью: разработка игры значительно ускорилась и следующее обновление версии 0.9, которое выйдет в конце марта, будет включать в себя все оставшиеся квесты на преданность (пять штук). Другими словами, релиз версии 1.0 состоится гораздо раньше, чем планировалось - в конце весны или в начале лета.

В квесте на преданность Охотницы команда отправится на родную планету Мавсусов, чтобы отомстить корпорации Hackdivision Corp., которая вызывала на планете экологическую катастрофу. Впервые в истории Subverse игроки примут участие в подводной битве.

Квест на преданность Элайши будет посвящен ее попыткам снять лучший порнофильм в мире со своими фанатами, однако ее бывший пиар-агент стремится помешать ей. Тарон в своем квесте на преданность хочет создать первый в галактике интерактивный музей игрушек для взрослых, и Капитан вызывает помочь ей добыть экспонаты.

Сова охотится за одним из самых редких видов спиртного во вселенной - кукурузным самогоном Расти Рима! Капитану предстоит помочь ей разыскать одну из последних оставшихся бутылок этого смертоносного напитка в недрах Ню-Вегаса. Сюжет квеста на преданность Блайт разработчики решили сохранить в секрете, пообещав, что в нем будет много лора и безумия.

Работа над остальными частями игры тоже продвигается хорошо, больше подробностей появятся в следующем месяце.