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Subverse 26.03.2021
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Для взрослых 18+, Космос, Юмор, Научная фантастика
8.1 1 103 оценки

Следующее обновление для Subverse выйдет в конце марта - оно станет последним перед релизом версии 1.0

2BLaraSex
Новости

StudioFOW опубликовали новый дневник разработчиков Subverse, в котором поделились хорошей новостью: разработка игры значительно ускорилась и следующее обновление версии 0.9, которое выйдет в конце марта, будет включать в себя все оставшиеся квесты на преданность (пять штук). Другими словами, релиз версии 1.0 состоится гораздо раньше, чем планировалось - в конце весны или в начале лета.

В квесте на преданность Охотницы команда отправится на родную планету Мавсусов, чтобы отомстить корпорации Hackdivision Corp., которая вызывала на планете экологическую катастрофу. Впервые в истории Subverse игроки примут участие в подводной битве.

Квест на преданность Элайши будет посвящен ее попыткам снять лучший порнофильм в мире со своими фанатами, однако ее бывший пиар-агент стремится помешать ей. Тарон в своем квесте на преданность хочет создать первый в галактике интерактивный музей игрушек для взрослых, и Капитан вызывает помочь ей добыть экспонаты.

Сова охотится за одним из самых редких видов спиртного во вселенной - кукурузным самогоном Расти Рима! Капитану предстоит помочь ей разыскать одну из последних оставшихся бутылок этого смертоносного напитка в недрах Ню-Вегаса. Сюжет квеста на преданность Блайт разработчики решили сохранить в секрете, пообещав, что в нем будет много лора и безумия.

Работа над остальными частями игры тоже продвигается хорошо, больше подробностей появятся в следующем месяце.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Алан Битаров

Ну наконец то. Обкончаюсь всласть.

7
Леший3

🤣🤣🤣

0
KirariShon

О, да, я решилась по полной насладиться этим детищем. Буду отыгрывать целый концерт на скрипке 👉👈❤️

1
Леший3

не играй в это

-1
Кей Овальд

Дайте угадаю, время после релиза ничем не будет отличаться от времени до релиза? Так же допиливать продолжат?

1
SOLUS5678

Ребята просто молодцы!!! Для новичков неплохо справляются.

0