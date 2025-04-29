SubwaySim 2 вышел на ПК и консолях

На платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоялся релиз SubwaySim 2 — продолжение симулятора метро. Вместе с запуском разработчики представили официальный трейлер, в котором демонстрируются ключевые особенности проекта: от полноценного карьерного режима до поддержки модификаций.

Игрокам предстоит окунуться в насыщенную атмосферу подземки двух крупнейших городов Германии — Берлина и Гамбурга. В вашем распоряжении окажутся реальные линии метро U1/U3 в Берлине и U3 в Гамбурге, протянувшиеся на 41 километр. Детализированные 51 станция, а также знаковые городские объекты вроде моста Обербаум и гамбургской гавани были воссозданы с максимальной точностью.

SubwaySim 2 предлагает на выбор три подвижных состава — DT5, HK и A3L92, каждый из которых воссоздан с высокой степенью реализма. Игра добавляет динамичные погодные условия, интерактивные депо, живую реакцию пассажиров и реальные сложности, с которыми сталкиваются водители метро: задержки, неисправности и сигналы «стоп».

Благодаря поддержке модов игроки смогут расширять возможности игры, внося собственные изменения и добавляя новый контент. SubwaySim 2 предлагает не просто кататься по маршрутам, а погружает в работу машиниста со всеми нюансами и неожиданностями.

Если вы когда-нибудь мечтали почувствовать себя за пультом настоящего поезда — сейчас самое время выйти на маршрут. SubwaySim 2 уже доступна для загрузки.