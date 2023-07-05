Экшен для взрослых Succubus: Hellish Orgy VR выйдет на площадке GOG ©

После запрета Succubus: Hellish Orgy VR на платформе Steam около трех месяцев назад из-за неприемлемых сцен представителям Madmind Studio таки удалось преодолеть трудности, сменив площадку. Спасителем проекта оказался GOG.com, который стал новым домом для долгожданной VR-версии Succubus. Премьера игры состоится 20 июля.

Реакция Valve на игру вызвала бурные реакции и стала своеобразным мемом для студии и ее поклонников. Новый трейлер прекрасно играет на этой ситуации, переманивая пользователей на новую платформу, где цензуры не существует.

Madmind Studio также сообщила о поддержке команды Console Labs в портировании Succubus на приставки, внося изменения в цензурную систему и удалив пикселизацию в консольной версии. Разработчики обещают скоро выпустить бесплатное обновление с этими изменениями для пользователей PlayStation 4 и PlayStation 5.