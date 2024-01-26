Авторы Suicide Squad представили трейлер с реальными актерами

Warner Bros. представила трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League с реальными актерами. Главные роли исполнили Рон Фанчес, Уилл Арнетт и режиссер Джоди Хилл.
В ролике Отряд самоубийц успешно сражается с монстрами и отпускает шутки, но на поле боя внезапно пребывает злая Лига справедливости. У злодеев появляется новая цель — уничтожить команду супергероев.
Suicide Squad: Kill the Justice League выходит уже 2 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Владельцы Deluxe-издания смогут играть на 72 часа раньше — с 30 января. В отдельном материале мы рассказали все, что известно про игру.
Смешно, лучше выглядит чем сама игра, хотя бы интерфейса на весь экран нет
Suicide Squad: Kill The Rocksteady
Блинский, они даже не стараются хоть на толику в актерскую игру)
Еще не смотрел, но на превью что за чувак с разноцветным лифчиком на голове?
Ужасно вышло.