на главную
об игре
Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.1 198 оценок

Авторы Suicide Squad представили трейлер с реальными актерами

Simple Jack
Новости

Warner Bros. представила трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League с реальными актерами. Главные роли исполнили Рон Фанчес, Уилл Арнетт и режиссер Джоди Хилл.

В ролике Отряд самоубийц успешно сражается с монстрами и отпускает шутки, но на поле боя внезапно пребывает злая Лига справедливости. У злодеев появляется новая цель — уничтожить команду супергероев.

Suicide Squad: Kill the Justice League выходит уже 2 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Владельцы Deluxe-издания смогут играть на 72 часа раньше — с 30 января. В отдельном материале мы рассказали все, что известно про игру.

Источник  
-5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Fad454

Смешно, лучше выглядит чем сама игра, хотя бы интерфейса на весь экран нет

2
kohopeyka

Suicide Squad: Kill The Rocksteady

2
Dark Corsair

Блинский, они даже не стараются хоть на толику в актерскую игру)

1
PersonaR8

Еще не смотрел, но на превью что за чувак с разноцветным лифчиком на голове?

0
Exies27

Ужасно вышло.

0