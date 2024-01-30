Инсайд: игрокам не стоит беспокоиться за Лигу Справедливости в Suicide Squad: Kill The Justice League

В экшен-шутере Suicide Squad: Kill The Justice League от Rocksteady Studios игрокам предстоит взять на себя роль отпетых злодеев из вселенной DC, чтобы стать на защиту человечества от героев. Игрокам предстоит дать отпор членам самой Лиги справедливости, которые отреклись от людей. Разработчики с самого анонса готовили нас к тому, что предстоит сражаться с Бэтменом, Суперменом и другими героями, а исход битвы для них может оказаться фатальным. Однако если верить последним инсайдам, за судьбу Лиги Справедливости можно не переживать.
Пользователь под ником mmmmmmmmiller, который ранее делился утечками и сюжетом Suicide Squad: Kill The Justice League, заверил поклонников комиксов, что все герои останутся живы. По словам инсайдера, в игре действительно будет несколько жестоких сцен и серьезный накал драмы, однако в действительности никого из Лиги Справедливости убивать не собираются.
Флэш переживет схватку с отрядом. Супермен переживает смертельный удар Чудо-женщины. Они генетически модифицированы Брэйниаком. В кампании об этом прямо говорится.
— сообщает инсайдер.
А пока можно ознакомится с первыми минутами прохождения Suicide Squad: Kill The Justice League.
Полноценный релиз Suicide Squad: Kill the Justice League состоится уже 2 февраля на ПК и консолях.
Он снова вбрасывает, учитывая что в сети уже есть видео со смертью
Какой же это стыд. Четверо непонятных бомжей без нормальных суперспособностей убивают легендарного героя, который за четыре игры надрал жопу абсолютно всем злодеям и спокойно ушел в закат.
Так выглядит великое уважение Кевину Конрою от современной Рокстеди.
Тут вырвано из контекста, он может и не погиб. Потом вылезит такой - так и было задумано
Какая отвратительная озвучка в игре,просто жесть и персонажи пластмассовые
сделать убогую игру и убить бэтмена, даже не знаю сказать. будто сотрудники решили устроить саботаж для компании
В компанию пришли особи с цветными подмыхами и они пытаются показать мол смотрите
мы убили вашего любимого героя,
встречайте наших новых
Вот только их новые герои, как и сама игра, полный кал.
Жаль Денуво добавили, сыграл бы.
Купи, в чем проблема?
За деньги нет.
за бесплатно кушаешь кал сильно
Ага, чтобы потом...
...Отряд попросту застрелил его. И у него даже нет сцены смерти, как у Бэтмена: Кал Эл просто падает на землю, ОС такие "О, мы грохнули самого Супермена! Ништяк". И всё!
Название "Suicide Squad: Kill The Justice League" - то есть, это просто эффектное название и совершенно бессмысленное, потому что никто из Лиги Справедливости не погибнет
Пофиг уже на игру, эта не та команда которая делала легендарная серию бэтмана, похоже основные разработчики разбежались кто куда, по итогу получаем проходняк на уровне игры Рыцари Готэма.