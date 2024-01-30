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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6 207 оценок

Инсайд: игрокам не стоит беспокоиться за Лигу Справедливости в Suicide Squad: Kill The Justice League

Gutsz
Новости

В экшен-шутере Suicide Squad: Kill The Justice League от Rocksteady Studios игрокам предстоит взять на себя роль отпетых злодеев из вселенной DC, чтобы стать на защиту человечества от героев. Игрокам предстоит дать отпор членам самой Лиги справедливости, которые отреклись от людей. Разработчики с самого анонса готовили нас к тому, что предстоит сражаться с Бэтменом, Суперменом и другими героями, а исход битвы для них может оказаться фатальным. Однако если верить последним инсайдам, за судьбу Лиги Справедливости можно не переживать.

Пользователь под ником mmmmmmmmiller, который ранее делился утечками и сюжетом Suicide Squad: Kill The Justice League, заверил поклонников комиксов, что все герои останутся живы. По словам инсайдера, в игре действительно будет несколько жестоких сцен и серьезный накал драмы, однако в действительности никого из Лиги Справедливости убивать не собираются.

Флэш переживет схватку с отрядом. Супермен переживает смертельный удар Чудо-женщины. Они генетически модифицированы Брэйниаком. В кампании об этом прямо говорится.

— сообщает инсайдер.

А пока можно ознакомится с первыми минутами прохождения Suicide Squad: Kill The Justice League.

Полноценный релиз Suicide Squad: Kill the Justice League состоится уже 2 февраля на ПК и консолях.

-20
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
AceTheKing

Он снова вбрасывает, учитывая что в сети уже есть видео со смертью

Спойлер

Какой же это стыд. Четверо непонятных бомжей без нормальных суперспособностей убивают легендарного героя, который за четыре игры надрал жопу абсолютно всем злодеям и спокойно ушел в закат.

Так выглядит великое уважение Кевину Конрою от современной Рокстеди.

7
Unicorling

Тут вырвано из контекста, он может и не погиб. Потом вылезит такой - так и было задумано

0
JumbledFarley

Какая отвратительная озвучка в игре,просто жесть и персонажи пластмассовые

0
kohopeyka

сделать убогую игру и убить бэтмена, даже не знаю сказать. будто сотрудники решили устроить саботаж для компании

0
AceTheKing kohopeyka

В компанию пришли особи с цветными подмыхами и они пытаются показать мол смотрите

Спойлер

мы убили вашего любимого героя,

встречайте наших новых

Вот только их новые герои, как и сама игра, полный кал.

1
Igor Udilov

Жаль Денуво добавили, сыграл бы.

2
Tayfun46

Купи, в чем проблема?

0
Igor Udilov Tayfun46

За деньги нет.

0
Ruslan Бригадир Igor Udilov

за бесплатно кушаешь кал сильно

0
Dikiy_Bill
Супермен переживает смертельный удар Чудо-женщины

Ага, чтобы потом...

Спойлер

...Отряд попросту застрелил его. И у него даже нет сцены смерти, как у Бэтмена: Кал Эл просто падает на землю, ОС такие "О, мы грохнули самого Супермена! Ништяк". И всё!

0
Caster1882

Название "Suicide Squad: Kill The Justice League" - то есть, это просто эффектное название и совершенно бессмысленное, потому что никто из Лиги Справедливости не погибнет

0
kotasha

Пофиг уже на игру, эта не та команда которая делала легендарная серию бэтмана, похоже основные разработчики разбежались кто куда, по итогу получаем проходняк на уровне игры Рыцари Готэма.

0