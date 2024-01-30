Инсайд: игрокам не стоит беспокоиться за Лигу Справедливости в Suicide Squad: Kill The Justice League

В экшен-шутере Suicide Squad: Kill The Justice League от Rocksteady Studios игрокам предстоит взять на себя роль отпетых злодеев из вселенной DC, чтобы стать на защиту человечества от героев. Игрокам предстоит дать отпор членам самой Лиги справедливости, которые отреклись от людей. Разработчики с самого анонса готовили нас к тому, что предстоит сражаться с Бэтменом, Суперменом и другими героями, а исход битвы для них может оказаться фатальным. Однако если верить последним инсайдам, за судьбу Лиги Справедливости можно не переживать.

Пользователь под ником mmmmmmmmiller, который ранее делился утечками и сюжетом Suicide Squad: Kill The Justice League, заверил поклонников комиксов, что все герои останутся живы. По словам инсайдера, в игре действительно будет несколько жестоких сцен и серьезный накал драмы, однако в действительности никого из Лиги Справедливости убивать не собираются.

Флэш переживет схватку с отрядом. Супермен переживает смертельный удар Чудо-женщины. Они генетически модифицированы Брэйниаком. В кампании об этом прямо говорится.

— сообщает инсайдер.

А пока можно ознакомится с первыми минутами прохождения Suicide Squad: Kill The Justice League.

Полноценный релиз Suicide Squad: Kill the Justice League состоится уже 2 февраля на ПК и консолях.