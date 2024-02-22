Недавнее обновление для Suicide Squad: Kill The Justice League фактически сломало игру на ПК и консолях

Разработчики из студии Rocksteady, после успешной серии одиночных экшенов Batman, решили опробовать свои силы в играх-сервисах. Недавно они выпустили кооперативный шутер Suicide Squad: Kill The Justice League, который с первых дней сталкивается с множеством неприятных ошибок. В день релиза многие игроки не могли зайти в игру из-за проблем с подключением серверов, и, к сожалению, с выходом обновлений ситуация не улучшается. Недавний патч для игры буквально сломал прохождение большому количеству игроков на ПК и консолях.

Обновление 1.008 для Suicide Squad: Kill The Justice League должно было улучшить баланс и устранить несколько десятков известных проблем. Разработчикам действительно удалось исправить много ошибок, однако вместе с этим они добавили в игру критический сбой. На форумах игроки жалуются, что после обновления игру просто невозможно пройти.

Новый баг в Suicide Squad: Kill The Justice League вызывает бесконечное окно загрузки. Ошибка появляется, как правило, в конце прохождения любого задания и встречается как на ПК, так и на консолях. Единственное решение этой проблемы — полностью закрыть приложение и перезапустить его, однако это не всегда срабатывает, особенно на предфинальных заданиях.

Также игроки отметили значительное увеличение времени загрузки по сравнению с тем, что было до этого обновления, поэтому просят разработчиков в срочном порядке откатить версию игры или выпустить хотфикс.