Недавнее обновление для Suicide Squad: Kill The Justice League фактически сломало игру на ПК и консолях

Разработчики из студии Rocksteady, после успешной серии одиночных экшенов Batman, решили опробовать свои силы в играх-сервисах. Недавно они выпустили кооперативный шутер Suicide Squad: Kill The Justice League, который с первых дней сталкивается с множеством неприятных ошибок. В день релиза многие игроки не могли зайти в игру из-за проблем с подключением серверов, и, к сожалению, с выходом обновлений ситуация не улучшается. Недавний патч для игры буквально сломал прохождение большому количеству игроков на ПК и консолях.
Обновление 1.008 для Suicide Squad: Kill The Justice League должно было улучшить баланс и устранить несколько десятков известных проблем. Разработчикам действительно удалось исправить много ошибок, однако вместе с этим они добавили в игру критический сбой. На форумах игроки жалуются, что после обновления игру просто невозможно пройти.
Новый баг в Suicide Squad: Kill The Justice League вызывает бесконечное окно загрузки. Ошибка появляется, как правило, в конце прохождения любого задания и встречается как на ПК, так и на консолях. Единственное решение этой проблемы — полностью закрыть приложение и перезапустить его, однако это не всегда срабатывает, особенно на предфинальных заданиях.
Также игроки отметили значительное увеличение времени загрузки по сравнению с тем, что было до этого обновления, поэтому просят разработчиков в срочном порядке откатить версию игры или выпустить хотфикс.
Разрабы решили уже сами добить игру до конца, а то грустно смотреть))
Все нормально, просто готовятся к закрытию серверов игры
Отряд самоубийц самоубился...
Мало того, что игра провалилась на старте и люди увидели что случится в конце, и игру фактически похоронили, но нет разработчики похоже решили взять лопату и вырыть могилку поглубже.
Они ещё и игру доломать решили...
Сами разработчики говорят "чел хватит, остановись, уходи отсюда"
Сами решили зароскомнадзориться?
Хз, вчера играл после обновы, с таким не сталкивался. Да, на первые полчасика сервера закрывали на отладку, но потом игралось спокойно. Надеюсь, новость не основана на сообщениях от пары особо одарённых, которые не понимают слова 'техработы'
а все бы ошибки ушли бы одним махом- убрать дюневу и добавить оффлайн.
Эту фигню НИЧЕГО не спасет... только переход на FTP и накидывать контент (типо за донат) и тоооо.... получится фигня хуже даже МСТЮНОВ... эту муру даже в день рождения Брюса не дали скидку (да я знаю что в апреле, но ВСЕ игры сейчас со скидкой, даже про СЕМЬЮ) -_- , хотя и бесплатное такой щидЭвр не нужен...
казалось бы, ну куда уж хуже, но со дна постучались