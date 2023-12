По словам инсайдера, Супермена в Suicide Squad: Kill The Justice League озвучил Нолан Норт

В то время как Warner Bros. Games и Rocksteady Studios стремятся продвигать Suicide Squad: Kill The Justice League традиционным способом, ведущий Миллер Росс ставит им палки в колеса, заранее раскрывая информацию, которую они, очевидно, предпочли бы сохранить в тайне.

Источник информации, который, как он утверждает, имеет доступ к альфа-клиенту игры, первым сообщил, что Супермена в Suicide Squad: Kill The Justice League озвучил Нолан Норт (Натан Дрейк в Uncharted и Дэвид в The Last of Us). Это информация, которая, если она подтвердится, будет очень интересна, поскольку во вселенной DC из Rocksteady Нолан Норт уже озвучил Пингвина и Чёрную Маску.