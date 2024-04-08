По слухам, в будущих сезонах Suicide Squad: Kill the Justice League вернут Бэтмена

Первый сезон Suicide Squad: Kill the Justice League даже немногочисленными фанатами был признан довольно плохим. Но хотя недавнего добавления Джокера в качестве играбельного персонажа оказалось недостаточно, чтобы оживить и так небольшую базу игроков игры, похоже, разработчик Rocksteady Studios надеется переломить ситуацию, вернув в сюжет любимца публики.
Инсайдер Miller Ross утверждает, что Бэтмена собираются вернуть в Suicide Squad: Kill the Justice League в будущих сезонах. Супергерой был убит Харли Квинн в базовой кампании игры, но в недавнем сообщении в Twitter Росс утверждает, что в четвертом сезоне, который стартует в январе 2025 года, он снова появится в игре.
Судя по всему, в четвертом сезоне "Отряда самоубийц" Бэтмен будет спасен из "средневекового мира Elseworld", присоединившись к Флэшу и Зелёному Фонарю, которые будут возвращены, чтобы реформировать Лигу Справедливости. По словам Росса, в этом же сезоне в качестве играбельного персонажа появится Дэтстроук, хотя он, очевидно, будет "в раздумьях" относительно спасения Бэтмена, учитывая унижение, которое он испытал от его рук во время событий Batman: Arkham Knight.
Ross утверждает, что у нового Бэтмена по-прежнему будет голос Кевина Конроя. Знаменитый актер скончался в ноябре 2022 года, еще до выхода игры, но, как утверждает инсайдер, он записал диалоги до своей кончины.
Эта история якобы продолжится в пятом сезоне игры, который, как утверждает Ross, скорее всего, станет последним для игры из-за её коммерческого и критического провала.
Suicide Squad: Kill the Justice League доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC.
не поможет
Зачем? Убили и убили.
Это не спасёт игру.