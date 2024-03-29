Даже немногочисленные фанаты потеряли надежду: в первом сезоне Suicide Squad почти нет нового сюжетного контента

Кажется скорый конец для Suicide Squad: Kill the Justice League неминуем. Вчера состоялся выход обновления с первым сезоном игры, в котором разработчики добавили нового играбельного персонажа - Джокера (который в действительности скорее похож на его пародию), однако новый сезон нисколько не улучшил ситуацию с игрой.

Те немногочисленные игроки, которые продолжают уделять время данному проекту от Rocksteady и Warner Bros. остались сильно недовольны новым сезоном - в первую очередь по той причине, что несмотря на громкое название, в нём почти нет сюжетного контента, кроме катсцены с присоединением Джокера к отряду. И это несмотря на то, что ранее разработчики обещали продолжить сюжет игры в будущих сезонах. А интро первого сезона игроки и вовсе называют настоящим позорищем: оно сделано в виде слайдов с картинками с наложенным поверх голосом Джокера - похоже что бюджет студии на поддержку игры урезали практически до нуля.

Кроме того игроки остались недовольны тем, что для бесплатного получения Джокера необходимо снова несколько часов гриндить те же самые задания, которые они уже проходили в ходе основной игры. Игроки называют такую "поддержку", как и саму игру, полной катастрофой. Вероятно поддержка игры будет прекращена сразу после выхода 4-х запланированных DLC-персонажей - впрочем вряд ли игроки от этого расстроятся.