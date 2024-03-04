Разработчики Suicide Squad: Kill the Justice до сих пор не могут исправить ошибки с подключением и подбором игроков

Еще до релиза кооперативного шутера Suicide Squad: Kill the Justice столкнулся с волной объективной критики от пользователей из-за некоторых элементов геймплея, сюжетных моментов и общего стиля игры. Релиз игры только усугубил ситуацию, ведь к этим претензиям прибавились еще ряд технических проблем. Как оказалось, проект до сих пор страдает от крайне неприятных проблем с серверами, которые буквально мешают играть.

Спустя месяц после релиза в Suicide Squad: Kill the Justice на ПК и консолях некоторые пользователи сталкиваются с проблемой, вызывающей сбой подключения к серверам игры. Из-за этого они не могут банально войти в игру и продолжить свое прохождение даже в одиночном режиме. Также в игре наблюдаются проблемы с подбором игроков для совместного прохождения. Если в день выхода игры эти проблемы могли быть вызваны большим количеством игроков, пытающихся подключиться одновременно, то теперь стало очевидно, что это исключительно серверная проблема, которую не могут устранить больше 30 дней.

Разработчики из студии Rocksteady в официальном блоге в очередной раз извинились перед игроками. Как сообщается, решение проблем с серверами требует более комплексного подхода, а значит, для исправления нужно больше времени. Даже сейчас авторы не готовы назвать сроки выхода патча, устраняющего проблему с подключением, но они продолжают работать над этим. Это утверждение также касается бага с подбором игроков; его устранят вместе с подключением. Вот только когда это произойдет, неизвестно.