СМИ: Suicide Squad не последний проект с участием Кевина Конроя в роли Бэтмена

Бэтмен — один из самых культовых героев всех времен. В то время как в фильмах его изображали разные актеры, в мультсериалах, видеоиграх и т. д. голос Бэтмена один. Это голос Кевина Конроя, которого многие знают и любят.

Конрой наиболее известен тем, что озвучивал Брюса Уэйна и Бэтмена в различных видеоиграх, мультсериалах и многом другом. Однако смерть актера в 2022 году потрясла фанатов DC, а исполнитель роли Джокера, Марк Хэмилл, даже заявил, что ему будет сложно вернуться к озвучиванию злодея без Конроя.

В связи с его смертью фанаты с нетерпением ждут возможности услышать Конроя в роли Бэтмена в последний раз в новой видеоигре Suicide Squad: Kill The Justice League. Однако игра подверглась критике со стороны фанатов в социальных сетях за то, как авторы, предположительно, обошлись с любимым героем. Однако только что стало известно, что голос Конроя в роли Бэтмена прозвучит еще два раза.

IGN сообщает, что у него есть еще две посмертные роли Бэтмена на телевидении. Первое - в мультфильме Брюса Тимма "Бэтмен: Крестоносец в плаще", второе - в "Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 3".

Хотя неизвестно, закончил ли Конрой запись всех диалогов для этих частей, IGN подтвердил, что Конрой записал несколько реплик для этих проектов до своей смерти.

Таким образом, Suicide Squad: Kill The Justice League не станет последним случаем, когда фанаты услышат Конроя в роли Бэтмена.

Однако будущие проекты будут озвучены другими актерами, но DC еще не объявила, кто возьмет на себя роль Брюса Уэйна в будущем.