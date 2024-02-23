Warner Bros заявила, что Suicide Squad: Kill the Justice League "не оправдала наших ожиданий"

Suicide Squad: Kill the Justice League "не оправдала наших ожиданий", заявила компания Warner Bros. Discovery.
Выступая во время финансового совещания, главный финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс признал, что игра Rocksteady не оправдала надежд компании, заявив, что она "не оправдала наших ожиданий".
Warner Bros. Discovery не назвала цифр продаж игры Rocksteady, но заявила, что провал "Отряда самоубийц" настраивает игровой бизнес компании на "трудный год", когда речь идет о сравнении с прошлым годом. В прошлом году Warner Bros. Discovery выпустила игру Hogwarts Legacy, которая стала самой продаваемой игрой 2023 года.
Комментарий Warner Bros. Discovery, возможно, не вызывает особого удивления, учитывая громкие проблемы "Отряда самоубийц".
На Steam пик популярности экшена с живым сервисом пришелся на 13 459 одновременных игроков, и эта цифра сильно упала с момента запуска. На момент публикации этой статьи в игру на платформе Valve играло всего 491 человек, а пиковый показатель за 24 часа составил 888.
просчитались... но где?
Как
ВЕЗДЕ!
Жду следующей новость: wb закрывает рокстеди, поддержка отряда самоубийц закончена, сервера отключаются а игру снимают с продажи
Я думаю ожидания игроков она тоже не оправдала.
Вот так неожиданность, как так могло выйти?(Сарказм)
с чего бы это?
Сами виноваты, хотя в игровой индустрии как и с фильмами ничему не учатся.
Хз почему все обвиняют рокстеди. Алее, хомячки, в провале игры виноваты только WB. Посмотрите на тот же МК в котором онлайн закрыт для РФ. Так и в этой игре. Так же куча доната и гринда. WB в край ах*ели и портят студии с хорошим потенциалом
Ну так это не старые Rocksteady. От набранных по объявлению/квотам ничего толкового не выйдет.
Да что вы говорите
Ну это очевидно лол
Ну теперь пора и рокстеди потихоньку закрываться. Как говорится - по делом.
Надеюсь, что они совсем закроются. Если ничего кроме такого шлака не могут делать, то и нафиг они сдались
ЭЭЭЭ, чё они сейчас сказали? А, да. Это как пригласить друзей себе в гости, но при этом насрать под дверь, провонять всё гоФном, а потом удивлятся почему к тебе больше никто не заходит и не здоровается. Для Ворнеров есть хорошее выражение - Это как прийти в гейклуб и жаловатся что вокруг одни пидо...сы
наших тоже не оправдала....хотя их и не было. это надо де было так обгадиться и выпусить такого уродливого монстра....просто изнасиловали персонажей. рыцари готема шедевр на фоне этого мусора.
https://youtu.be/VNSyxTcIVEI?si=FhRN-f1y_fdZHyhU.Когда сказал другу что отряд провалился
Так в стиме у нее куча положительных отзывов, чего никто не играет то?
Просто токсичные маскулийные потребители не оценили передовую игру-шедевр)
У меня такое ощущение, что эта игра должна была выйти раньше и стать фортнайтом с героями DC. Потом все затянулось и в итоге сейчас такая концепция уже не прокатывает. Но упертые (или упоротые) WB решили во что бы то ни стало выпустить эту игру. Как итог, игра сдулась едва релизнувшись. Кому там теперь они будут делать обещанный контент хз.
Действительно как же так. Лайв-сервис, всегда-онлайн, по гланды напустили повесточки, очерномазили белого персонажа, феминизм, радужная мерзость, дизайн-г*вно, геймплей-г*вно, все г*вно. И не прокатило! ХХХХХММММММММММММ.