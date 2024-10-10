Студия бывшего босса Blizzard анонсировала свою дебютную игру - причудливую кооперативную стратегию Sunderfolk

Sunderfolk — дебютная игра от Dreamhaven, игровой компании, основанной бывшим руководителем Blizzard Майком Морхеймом. Морхейм объявил о создании новой компании в 2020 году, в которую вошли другие бывшие сотрудники Blizzard, и которая состоит из двух отдельных студий: Moonshot и Secret Door.

Sunderfolk, заявленная как тактическая пошаговая ролевая игра, объединяет игроков для выполнения миссий на карте с видом сверху. Secret Door называет ее «оптимизированной альтернативой традиционному настольному игровому процессу» в своем официальном релизе, говоря, что она не требует «сложной настройки, сводов правил или материалов», но будет включать шесть отдельных героев, построение колоды и другие знакомые элементы ролевых игр.

Чтобы еще больше повысить доступность, Sunderfolk будет поддерживать телефоны или планшеты для управления действием на экране, называя это «новым взглядом на классический игровой вечер».

Sunderfolk находится в разработке для ПК, PS5, Xbox Series X|S и Switch. Выход запланирован на 2025 год.