В Dreamhaven, компании сооснователя Blizzard, прошли увольнения из-за провала изданных игр

Стало известно, что компания Dreamhaven, основанная одним из создателей Blizzard Майком Морхеймом, провела сокращение штата. Это произошло после того, как компания перешла в режим экономии из-за неудовлетворительных продаж своих проектов.

Как сообщил сам Морхейм, увольнения в основном коснулись издательского подразделения Dreamhaven. Точное количество сотрудников, попавших под сокращение, не уточняется. По его словам, компания продолжит поддерживать свои уже выпущенные игры, включая Sunderfolk и Wildgate, и он с оптимизмом смотрит в будущее, надеясь на улучшение ситуации.

Причиной для принятия таких мер послужили низкие финансовые показатели. Ранее сообщалось, что ежемесячные расходы компании стали превышать доходы. Продажи изданных студией игр оказались значительно ниже ожиданий: Sunderfolk за четыре месяца разошлась тиражом в 62 тысячи копий, а Wildgate за месяц приобрели 130 тысяч раз.