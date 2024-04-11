Компания Sega представла новый трейлер Super Monkey Ball: Banana Rumble

Компания Sega сообщила новые подробности о Super Monkey Ball: Banana Rumble, выходящей на Nintendo Switch 25 июня 2025 года. Издатель раскрыл подробности о режиме приключений, в котором есть онлайн и офлайн режимы игры с возможностью игры для 4 игроков.
Приключенческий режим Super Monkey Ball: Banana Rumble перенесет игроков в тропический рай, где АйАй и его друзья встретятся с Палеттом, искателем приключений, отправившимся на поиски легендарного банана. По ходу сюжета команда объединяется с Палиттой и отправляется в различные миры, чтобы собрать уникальные детали, которые, как считается, откроют секрет этого легендарного сокровища. На протяжении всех этапов повествования игроки будут встречать новых друзей и врагов и проходить новые долгожданные уровни Super Monkey Ball.
В Super Monkey Ball: Banana Rumble появилось несколько дополнительных вспомогательных функций. Среди них - возможность перемотки игрового процесса, призрачный гид, показывающий оптимальные пути, направляющий маршрут для помощи в навигации, а также перезапуск контрольных точек на этапах. 200 инновационных уровней, которые можно покорить как в одиночной игре, так и в кооперативе с четырьмя игроками, и увлекательный сюжет, оживающий благодаря детально проработанным сценам, - этот приключенческий режим обещает богатый и захватывающий игровой опыт, сочетающий в себе любимые механики серии с новыми творческими задачами.