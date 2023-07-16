Геополитическая стратегия Supreme Ruler 2030 получила дату выхода ©

BattleGoat Studios объявили 25 июля 2023 года официальной датой выхода предстоящей геополитической стратегии нового поколения для ПК Supreme Ruler 2030. Игра предлагает игрокам возможность выбрать регион и взять на себя роль лидера этой нации. Будут представлены почти все современные страны и регионы, от Афганистана до Зимбабве. Игроки контролируют финансы, промышленность, вооруженные силы, исследования и дипломатию выбранной страны. Геймплей происходит в режиме реального времени с переменной скоростью, что позволяет выполнять действия во время паузы для планирования и на более высоких скоростях, чтобы наблюдать за разворачивающимся действием. Министры правительства помогают игрокам, позволяя им управлять тем, что они хотят, и автоматизировать менее важные решения.

Полная версия игры будет включать в себя четыре будущих кампании, а также четыре карты-песочницы, в том числе изоляционистский мир ближайшего будущего в 2030 году, песочницу, основанную на текущих геополитических условиях 2023 года, и будущее «Расколотого мира», в котором нации ввергнуты в региональные конфликты.

В дополнение к прошлым играм игра включает переработанный игровой движок для поддержки 64-битной графики, графику DirectX 11 и более надежный ИИ как для военных, так и для управления страной. Улучшения освещения, эффектов, воды и ландшафта обеспечивают лучший визуальный опыт. Улучшения производительности позволяют ускорить игровой процесс. Пересмотренные сюжетные линии, военный инвентарь, дерево исследований, отношения между странами и главы государств создают совершенно новый опыт Верховного правителя.