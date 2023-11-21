Новое обновление Sweet Transit меняет способы транспортировки товаров и управления поселениями

Эрнестас Норваишас и Team17 Digital сегодня объявили о четвертом крупном обновлении Sweet Transit, стратегического градостроителя, доступного в настоящее время в раннем доступе Steam. Доступное сегодня обновление «Rail Meets Road» меняет способы транспортировки товаров и управления поселениями, предоставляя игрокам более реалистичную логистику и более жесткий контроль над управлением своим миром.

В Rail Meets Road появилось несколько новых функций, которые потрясли основу игры; новую торговую функцию можно использовать для продажи товаров на открытом рынке, чтобы быстро заработать, вместо того, чтобы использовать их для производства; дороги и железные дороги также изменились, дороги теперь можно строить где угодно, и хотя они менее эффективны, чем железные дороги, игроки могут соединить ими всю свою карту, если захотят; рабочие и путешественники также обладают повышенным интеллектом, а это означает, что несколько поселений могут совместно использовать рабочих и рабочую силу, что впервые позволяет совершать поездки на работу в Sweet Transit.