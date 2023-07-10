В третьем обновлении Sweet Transit появились скоростные поезда и обновлен пользовательский интерфейс ©

Жанр градостроительных игр позволяет игрокам планировать и обустраивать уникальное поселение, и Sweet Transit не является исключением из этого правила, позволяя игрокам создавать и управлять транспортным поселением, которое может вырасти в процветающий город. Вышедшая год назад Sweet Transit получила третье крупное обновление под названием Swift Expedition, в котором появились такие новые возможности, как реактивные поезда, а также долгожданные изменения пользовательского интерфейса.

В трейлере к обновлению Swift Expedition, опубликованном сегодня, игроки могут увидеть все шесть новых поездов, включая реактивные, которые помогут игрокам быстрее перевозить жителей. Изменения коснулись и системы декорирования: теперь она будет более точно отражать размещаемые декорации относительно расстояния и должна быть более точной благодаря размещению. Помимо этих изменений, обновление призвано улучшить качество жизни.

В начале трейлера большое внимание уделено исправлению пользовательского интерфейса, что позволит сделать меню более удобным для чтения и навигации. Игроки должны иметь возможность лучше понять, сколько ресурсов у них есть, и разобраться в настройках перед созданием своего поселения. В целом, кажется, что размер меню уменьшился, чтобы игроки могли одновременно видеть выбранный поезд или здание и его статистику.

В Sweet Transit также были внесены различные мелкие улучшения качества жизни, призванные сделать игру более приятной в целом. Процедурная генерация карт теперь будет более "естественной", и игроки смогут заранее увидеть на карте уникальные месторождения руды. Были улучшены граждане и пути: появились сигналы, ограничивающие количество пассажиров, и возможность переключения путей с помощью переключателя.