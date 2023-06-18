Демоверсия динамичного изометрического экшена Sword Hero доступна в Steam ©

Студия ForestWare совместно с издателем Crytivo сообщили о запуске демоверсии необычного изометрического roguelite под названием Sword Hero. Что же в ней необычного? В подобных проектах крайне редко используется полноценное трехмерное пространство, а в Sword Hero вы можете не только перемещаться по одной плоскости, но и прыгать, добираясь до труднодоступных зон, используя их для получения преимущества в бою.

Касаемо самое демоверсии, то она будет доступна вплоть до 26 июня. В ней любой желающий может ознакомиться с частью контента, включая разнообразное оружие, сражения со множеством противников, а также оценить процедурно-генерируемые локации. Помимо оружия и другого снаряжения, вы можете настраивать умения, который, на ваш взгляд, будут наиболее эффективными в бою.