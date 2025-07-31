Разработчики пошаговой РПГ Synchro тестируют механику проницательности

Команда Komisoft поделилась с игроками своими планами по внедрению системы изучаемых символов, которые позволят игровому персонажу проявлять свою проницательность и угадывать, что задумали NPC.

Synchro - это пошаговая стратегия с синхронизированными ходами и перемещениями по игровому миру (между боями) в реальном времени.

Изучая мир, персонаж будет пополнять символами свою коллекции, а при встрече с очередным NPC сможет понять, не хочет ли тот обмануть!

Например, если нищий инвалид просит милостыню, символ здоровья подскажет нам, что на самом деле этот субъект здоров, а символ "Раб системы" сигнализирует, что не стоит доверять NPC, утверждающему, что он против корпоратов (возможно, перед вами шпион!).

Если вы угадали, что скрывает NPC, то вы не только избежите негативных последствий, но игра конкретно укажет вам, какие ресурсы и в каком количестве вы сохранили, а могли потерять.

Но чтобы понять, что значит, символ, вы должны найти эту информацию в игровом мире, так что вы не сможете "читать" все символы сразу.

В данный момент механика находится на стадии прототипа и разработчики собирают информацию у тестировщиков и других игроков, чтобы понять, стоит добавлять её в игру.

А вы что думаете?