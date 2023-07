Syndicate, культовому изометрическому шутеру от Bullfrog, исполнилось 30 лет ©

Сегодня исполняется тридцать лет Syndicate, культовому изометрическому шутеру от Bullfrog, действие которого происходит в киберпанковской реальности. По этому случаю стоит вспомнить эту классику и серию, которую она открыла.

В Syndicate мы командовали отрядом безжалостных агентов, выполнявших приказы корпорации. В отличие от большинства подобных игр того времени, авторы не стали реализовывать эту идею в виде пошаговой стратегии, предпочтя ей аркадный шутер в реальном времени. Еще одним необычным элементом была полная аморальность игры. Нас не наказывали за убийства мирных жителей и другие ужасные поступки, что прекрасно вписывалось в киберпанковский характер игры.

Такие решения понравились игрокам, а успеху игры также способствовало великолепное аудиовизуальное оформление. Графика - настоящий шедевр того времени и один из лучших примеров творческого обхода аппаратных ограничений. Это объясняется тем, что разработчики выбрали высокое на тот момент разрешение 640x480. Чтобы сделать это возможным на компьютерах 1993 года, авторы ограничили количество цветов до шестнадцати. В результате получилось привлекательное и очень необычное графическое оформление, которым можно наслаждаться и сегодня.

Игра получила одно расширение в виде American Revolt. Популярность игры привела к тому, что ее переделали и для консолей. Консоли не могли справиться с оригинальной версией Syndicate, поэтому на SNES и Genesis/Mega Drive графика и архитектура уровней значительно отличались от оригинала на компьютерах PC и Amiga.

Бренд дожил до двух других частей. В 1996 году было выпущено продолжение в виде Syndicate Wars. Игра перенесла серию в третье измерение, используя сильно модифицированный движок Magic Carpet. Сегодня его настройки кажутся простыми, но на момент выхода он был очень впечатляющим, по крайней мере, в режиме SVGA. Однако он был очень требовательным, поэтому многие игроки были вынуждены играть в режиме VGA (320x240), который, к сожалению, предлагал крайне нечитаемое изображение.

В остальном, однако, это был успешный сиквел, развивший многие идеи оригинала и предложивший значительно улучшенный ИИ. Фанаты были в целом довольны. В то время они еще не знали, как долго им придется ждать еще одной подобной игры.

После выхода сиквела франшиза пролежала без дела шестнадцать лет. И только в последнее десятилетие компания Electronic Arts, которой он принадлежит, вспомнила о нем. Студия Bullfrog уже давно закрылась, поэтому разработка новой части была поручена команде Starbreeze, известной по игре The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay. В результате в 2012 году вышла перезагрузка серии, получившая простое название Syndicate.

Игра отказалась от механики предыдущих частей. Вместо этого мы получили шутер от первого лица. Фанаты были разочарованы, но в ретроспективе, если смотреть на эту игру в отрыве от ее бренда, это был успешный FPS, с впечатляющей боевой системой и впечатляющей графикой.

Перезагрузка серии была довольно неплохой, но нельзя отрицать, что она разочаровала многих фанатов, которые хотели вернуть старый стиль игры. Именно на этом недовольстве решила заработать студия 5 Lives, разработав Satellite Reign. Выпущенная в 2014 году, эта игра была задумана как духовный наследник Syndicate Wars.

Авторам удалось выполнить эту задачу достаточно эффективно. Satellite Reign является чуть более скромной постановкой оригинала, но успешно воссоздает его механику и атмосферу. Этому способствовало то, что один из разработчиков Syndicate Wars выступил консультантом работы. Проект явно малобюджетный, но в категории "духовный наследник Syndicate" вы не найдете ничего лучше.