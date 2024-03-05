Закрытая бета Synduality Echo of Ada запланирована на 28 марта

У шутера Synduality Echo of Ada от Bandai Namco пока нет даты релиза, но он может появиться уже в этом году. Издатель объявил о проведении закрытой беты с 28 марта по 1 апреля на Xbox Series X/S, PS5 и PC через Steam. Регистрация уже доступна — посмотрите последний геймплей ниже.

Действие игры происходит в антиутопическом будущем 2222 года, когда мир лежит в руинах после явления, известного как "Слезы новолуния", а остатки человечества живут в Амасии. Чтобы помочь добыть ресурсы, такие как кристаллы AO, и обеспечить свое выживание, Дрифтеры отправляются на мехи Cradle Coffin для их сбора. У каждого из них есть ИИ-компаньон, называемый Магом, который помогает им.

В PvEvP-игре игроки могут столкнуться друг с другом в дикой природе и либо объединиться, либо выступить друг против друга. В закрытой бета-версии игры будут доступны вылазки, крафтинг, магазин предметов, ограниченное количество запросов/награждений, кастомизация базы и кастомизация меха.