Bend Studio намекнула на появление новостей связанных с серией Syphon Filter ©

Bend Studio, одна из студий-партнеров Sony Entertainment и разработчик таких игр, как Uncharted: Golden Abyss и Days Gone, возможно, готовит анонс, связанный со старой игрой, над которой она работала. Возможно, Bend готовит новость о выходе новой игры из Syphon Filter, но скорее всего это будет новость связанная с подпиской PS Plus - еще не все части доступны для пользователей.

Bend Studio расположена в городе Бенд, штат Орегон, и названа в честь своего родного города. Сейчас там 16:00, и времени для анонса остается достаточно. Разработчик сообщил об этом в твите примерно час назад, заявив, что сегодня запланировано техническое обслуживание, поэтому "игроки должны отключить свой фильтр".

Серия Syphon Filter рассказывает об агенте Гейбе Логане, который занимается стелс-шутером и уничтожает международных террористов. Очевидно, что эта серия вдохновляла Bend на создание более поздних игр, таких как Uncharted, в которых разработчик делал упор на решение головоломок в дополнение к стандартному шутерному геймплею того времени.

Когда вышла первая игра Syphon Filter, она была в целом хорошо принята поклонниками и критиками за эволюцию жанра. Поклонники тех времен, скорее всего, будут рады, если новость от Bend окажется анонсом новой игры или другой информацией.