Bend Studio намекнула на появление новостей связанных с серией Syphon Filter

Bend Studio, одна из студий-партнеров Sony Entertainment и разработчик таких игр, как Uncharted: Golden Abyss и Days Gone, возможно, готовит анонс, связанный со старой игрой, над которой она работала. Возможно, Bend готовит новость о выходе новой игры из Syphon Filter, но скорее всего это будет новость связанная с подпиской PS Plus - еще не все части доступны для пользователей.
Bend Studio расположена в городе Бенд, штат Орегон, и названа в честь своего родного города. Сейчас там 16:00, и времени для анонса остается достаточно. Разработчик сообщил об этом в твите примерно час назад, заявив, что сегодня запланировано техническое обслуживание, поэтому "игроки должны отключить свой фильтр".
Серия Syphon Filter рассказывает об агенте Гейбе Логане, который занимается стелс-шутером и уничтожает международных террористов. Очевидно, что эта серия вдохновляла Bend на создание более поздних игр, таких как Uncharted, в которых разработчик делал упор на решение головоломок в дополнение к стандартному шутерному геймплею того времени.
Когда вышла первая игра Syphon Filter, она была в целом хорошо принята поклонниками и критиками за эволюцию жанра. Поклонники тех времен, скорее всего, будут рады, если новость от Bend окажется анонсом новой игры или другой информацией.
Ремейкнули бы все части, вот была бы весчь
первые 3 на пс были шикарны!