Платформер-головоломка от первого лица System of Souls стала доступна в цифровом и физическом виде для ПК и Playstation ©

Издатель инди-игр из Мадрида (Испания) Gammera Nest и разработчик инди-игр из Малаги Chaotic Lab объявили, что их платформер-головоломка от первого лица «System of Souls» вышла для ПК в Steam и Playstation PS5 и PS4 в PSN.

Экологическая катастрофа 2155 года становится несовместимой с жизнью. Именно поэтому компания ION делает состояние единственной, способной переносить души граждан в синтетические тела: андроидов L-064N. Но оказывается, что не все эти трансферы проходят удачно. По крайней мере, твоя, о беда, не удалась: потому что ты не помнишь, кто ты и что ты делаешь в этом мире из нержавеющей стали.

С этой предпосылкой вам придется восстановить все свое прошлое, спрятанное в самых дальних уголках этого комплекса из стекла, нержавеющей стали и неоновых огней, который называется ION. Вы не одиноки. Ауреа — это искусственный интеллект, который поможет вам активировать вашу нейронную сеть с помощью умственных задач, чтобы помочь вам вспомнить. С ее помощью вы найдете склад, где хранятся человеческие души: Башню Аткинсона-Шиффрина, зловещее место, излучающее довольно жуткую атмосферу.

System of Souls предлагает игровую механику от первого лица, головоломки которой решаются одной рукой и всеми вашими нейронами, взаимодействующими с предметами, которые вы найдете.

Таким образом, вы будете пробираться через огромный комплекс ION в поисках своего духа, что равносильно поиску смысла в вашей жизни. Так что освободите место для этой игры в своем цифровом хранилище, на книжной полке и, прежде всего, в своей душе.