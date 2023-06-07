System Shock 25.03.1994
8.4 427 оценок

Авторы ремейка System Shock поделились деталями первого крупного патча и рассказали про консольные версии

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butcher69
Новости

Ремейк System Shock от Nightdive Studios наконец-то доступен на ПК после нескольких лет задержек и изменений. Отзывы были в целом положительными, но как обстоят дела с версиями для PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S?

В своем сотом сообщении на Kickstarter разработчик подтвердил: "Консольные версии идут гладко", но все еще требуется "несколько раундов QA-поддержки, прежде чем мы перейдем к сертификации". На данный момент нет никакого ETA, но они могут выйти до конца года.

Тем временем игроки на ПК могут ждать первого крупного патча, в котором планируется исправить софтлоки, улучшить ИИ врагов в реальном и киберпространстве, а также добавить новые возможности в настройках доступности. Использование хирургической машины теперь будет автосохраняться независимо от сложности, и она больше не будет застревать в постоянно занятом состоянии.

Помимо этого, исправлены ошибки, изменен баланс и многое другое. В настоящее время патч находится в стадии "ожидания" и пока не имеет даты выхода.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Embr0n

Очень жду возможность настраивать чувствительность, а то на Геймпаде играть больно

2
saksnboom

Хоть бы на шрифты хотфиксЪ слепили, но , видать не с нашим счастем

2
Glukinc

Какой нить мод на тему текстур, убрать пикселизацию что ли, конечно понимаю зачем это, но порой режет глаз.

1
Xefren

Это фишка игры вообще то. Не забывай, что это ремейк игры 94 года для фанатов. Казуалы вряд ли оценят такую игру .

-1
Laicus

Уже есть, правда некоторые текстуры все равно без фильтрации, но глазам гораздо приятнее.

https://www.nexusmods.com/systemshock2023/mods/21

1