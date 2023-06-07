Авторы ремейка System Shock поделились деталями первого крупного патча и рассказали про консольные версии

Ремейк System Shock от Nightdive Studios наконец-то доступен на ПК после нескольких лет задержек и изменений. Отзывы были в целом положительными, но как обстоят дела с версиями для PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S?
В своем сотом сообщении на Kickstarter разработчик подтвердил: "Консольные версии идут гладко", но все еще требуется "несколько раундов QA-поддержки, прежде чем мы перейдем к сертификации". На данный момент нет никакого ETA, но они могут выйти до конца года.
Тем временем игроки на ПК могут ждать первого крупного патча, в котором планируется исправить софтлоки, улучшить ИИ врагов в реальном и киберпространстве, а также добавить новые возможности в настройках доступности. Использование хирургической машины теперь будет автосохраняться независимо от сложности, и она больше не будет застревать в постоянно занятом состоянии.
Помимо этого, исправлены ошибки, изменен баланс и многое другое. В настоящее время патч находится в стадии "ожидания" и пока не имеет даты выхода.
Очень жду возможность настраивать чувствительность, а то на Геймпаде играть больно
Хоть бы на шрифты хотфиксЪ слепили, но , видать не с нашим счастем
Какой нить мод на тему текстур, убрать пикселизацию что ли, конечно понимаю зачем это, но порой режет глаз.
Это фишка игры вообще то. Не забывай, что это ремейк игры 94 года для фанатов. Казуалы вряд ли оценят такую игру .
Уже есть, правда некоторые текстуры все равно без фильтрации, но глазам гораздо приятнее.
https://www.nexusmods.com/systemshock2023/mods/21