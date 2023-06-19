Ремейк System Shock: деньги с Kickstarter закончились после года разработки, проект чуть не закрыли ©

Ремейк System Shock вышел на рынок после долгой и мучительной разработки, длившейся более семи лет. Стивен Кик, глава Nightdive Studios, рассказал в выпуске 386 журнала Edge, почему было так сложно запустить его. По сути, деньги от кампании на Kickstarter, с которой все началось, закончились после первого года, и проект был почти закрыт, чтобы не рисковать банкротством компании-разработчика.

Но как были потрачены деньги? По сути, как только кампания на Kickstarter была успешно завершена, Nightdive доверила игру команде опытных разработчиков с солидным портфолио, которые, однако, за год ничего не сделали, за исключением некоторых концептуальных рисунков и уровней, все еще состоящих из серых блоков (этап эскиза структур).

Затем Nightdive решила перенести разработку собственными силами, но, поскольку у нее закончились средства, пришлось искать издателя, который мог бы продолжить ее. Они встретились с двенадцатью из них, но получили только отказы. Ремейк System Shock был спасен различными работами по ремастерингу, выполненными Nightdive на протяжении многих лет, что позволило студии финансировать разработку игры, но вызвало много бессонных ночей у бедного Кика, которому пришлось придумать способ продолжить её, и в итоге он стал директором игры, поскольку не мог найти других людей, подходящих для этой роли.

Словом, хорошо то, что хорошо кончается, даже если с опозданием на много лет.