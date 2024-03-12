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System Shock 25.03.1994
Экшен, Ролевая, Шутер, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика , Киберпанк
8.4 606 оценок

Ремейк System Shock доберётся до консолей в мае

monk70
Новости

Ремейк System Shock выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 21 мая, объявили издатель Prime Matter и разработчик Nightdive Studios.

Ремейк впервые был выпущен для ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 30 мая 2023 года.

System Shock — это ремейк любимой компьютерной классики. Обновление механики, графики и искусственного интеллекта врагов. System Shock здесь, чтобы предложить новому поколению игроков шанс сразиться лицом к лицу с одним из знаковых врагов игр: SHODAN. Сражайтесь, взламывайте и спасайте человечество от участи хуже самой смерти.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Truth85

Вторую часть бы ремейк

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TheLokich

Не ремейк будет а system shock 2 enhanced, и кто предзаказывал ремейк первой части подарят.

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