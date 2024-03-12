Ремейк System Shock доберётся до консолей в мае

Ремейк System Shock выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 21 мая, объявили издатель Prime Matter и разработчик Nightdive Studios.
Ремейк впервые был выпущен для ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 30 мая 2023 года.
System Shock — это ремейк любимой компьютерной классики. Обновление механики, графики и искусственного интеллекта врагов. System Shock здесь, чтобы предложить новому поколению игроков шанс сразиться лицом к лицу с одним из знаковых врагов игр: SHODAN. Сражайтесь, взламывайте и спасайте человечество от участи хуже самой смерти.
Вторую часть бы ремейк
Не ремейк будет а system shock 2 enhanced, и кто предзаказывал ремейк первой части подарят.