Ремейк System Shock получит обновление 1.2 и консольные версии в начале 2024 года

Разработчики из Nightdive Studios на страничке ремейка System Shock на Kickstarter представили планы на дальнейшее развитие игры. Так стало известно, что команда Nightdive завершила работу над консольными портами System Shock, но перед выпуском игры на диск все еще предстоит пройти несколько сертификаций издателя. Игру планируется выпустить в начале 2024 года. В ближайшем будущем будет объявлена точная дату выпуска.

Команда объяснила, что долгожданный патч 1.2 для ПК-версий до сих пор не вышел потому, что разработчики хотят абсолютного равенства функций с консольными версиями. Фактически это означает, что игроки на ПК получат лучшую версию игры и будут наслаждаться теми же впечатлениями, что и консольные. Патч для ПК планируется выпустить в начале 2024 года.

Основные детали, которые будут представлены в патче 1.2: