Ремейк System Shock получит обновление 1.2 и консольные версии в начале 2024 года

Разработчики из Nightdive Studios на страничке ремейка System Shock на Kickstarter представили планы на дальнейшее развитие игры. Так стало известно, что команда Nightdive завершила работу над консольными портами System Shock, но перед выпуском игры на диск все еще предстоит пройти несколько сертификаций издателя. Игру планируется выпустить в начале 2024 года. В ближайшем будущем будет объявлена точная дату выпуска.
Команда объяснила, что долгожданный патч 1.2 для ПК-версий до сих пор не вышел потому, что разработчики хотят абсолютного равенства функций с консольными версиями. Фактически это означает, что игроки на ПК получат лучшую версию игры и будут наслаждаться теми же впечатлениями, что и консольные. Патч для ПК планируется выпустить в начале 2024 года.
Основные детали, которые будут представлены в патче 1.2:
- В качестве игрового персонажа добавлена женщина-хакер. Выберите внешний вид хакера на экране «Конфигурация новой игры».
- Переработан весь финальный бой с новой механикой и уникальным ходом.
- Значительная оптимизация всей игры.
- Альфа-штаммы получили новую атаку.
- Мутанты-птицы получили новую атаку.
- Киборг Диего получил новые возможности передвижения
- Исправлены некоторые анимации хакера от первого лица.
- Продолжение совершенствования ИИ и поведения противника.
- Общие настройки боя и баланса скорости врагов и оружия.
- Улучшенная обработка и реализация геймпада.
- Достижения корректно присуждаются при выполнении требований.
Нафига, а главное зачем ? Разрабы не игравшие в оригинал с таким подходом пусть идут лесом