Студия DarkSpeech представила демонстрационный трейлер русской озвучки System Shock

Студия DarkSpeech опубликовала трейлер, демонстрирующий русскоязычную озвучку к игре System Shock. Ролик служит презентацией возможностей студии в области адаптации игрового контента.

Озвучка выполнена в формате полного дубляжа, охватывающего персонажей и закадровый текст. Работа над локализацией трейлера велась совместно с Максаунд, обеспечившей техническую реализацию ролика.

Отдельно отмечаем, что при создании русской версии аудиодорожки не применялись технологии нейросетевого синтеза речи. Представленная озвучка является результатом работы профессиональных актеров и звукорежиссеров.

Данный релиз позиционируется как демонстрационный материал, наглядно представляющий подход и качество работы студии DarkSpeech над локализацией проектов. Трейлер позволяет оценить особенности адаптации игрового мира и диалогов на русский язык.

Информация о проекте также представлена на ресурсах студии.