Студия DarkSpeech представила демонстрационный трейлер русской озвучки System Shock

Студия DarkSpeech опубликовала трейлер, демонстрирующий русскоязычную озвучку к игре System Shock. Ролик служит презентацией возможностей студии в области адаптации игрового контента.
Озвучка выполнена в формате полного дубляжа, охватывающего персонажей и закадровый текст. Работа над локализацией трейлера велась совместно с Максаунд, обеспечившей техническую реализацию ролика.
Отдельно отмечаем, что при создании русской версии аудиодорожки не применялись технологии нейросетевого синтеза речи. Представленная озвучка является результатом работы профессиональных актеров и звукорежиссеров.
Данный релиз позиционируется как демонстрационный материал, наглядно представляющий подход и качество работы студии DarkSpeech над локализацией проектов. Трейлер позволяет оценить особенности адаптации игрового мира и диалогов на русский язык.
Информация о проекте также представлена на ресурсах студии.
Ну вроде ничё так
Это круто! Ждем.
Отлично, ждем.
Беспонтовая озвучка лучше чем ни какая, но мне не понравилось - с ходу слышно халатное "пох*истическое" отношение со стороны озвучивавших, думаю нейроозвучка выдала бы нечто похожее или даже лучше.