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System Shock 25.03.1994
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика , Киберпанк
8.3 703 оценки

Студия DarkSpeech представила демонстрационный трейлер русской озвучки System Shock

DarkSpeech DarkSpeech

Студия DarkSpeech опубликовала трейлер, демонстрирующий русскоязычную озвучку к игре System Shock. Ролик служит презентацией возможностей студии в области адаптации игрового контента.

Озвучка выполнена в формате полного дубляжа, охватывающего персонажей и закадровый текст. Работа над локализацией трейлера велась совместно с Максаунд, обеспечившей техническую реализацию ролика.

Отдельно отмечаем, что при создании русской версии аудиодорожки не применялись технологии нейросетевого синтеза речи. Представленная озвучка является результатом работы профессиональных актеров и звукорежиссеров.

Данный релиз позиционируется как демонстрационный материал, наглядно представляющий подход и качество работы студии DarkSpeech над локализацией проектов. Трейлер позволяет оценить особенности адаптации игрового мира и диалогов на русский язык.

Информация о проекте также представлена на ресурсах студии.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Ну вроде ничё так

Енот Херсонский

Это круто! Ждем.

WHisKY Del

Отлично, ждем.

Александр Дантес

Беспонтовая озвучка лучше чем ни какая, но мне не понравилось - с ходу слышно халатное "пох*истическое" отношение со стороны озвучивавших, думаю нейроозвучка выдала бы нечто похожее или даже лучше.