System Shock 2 отмечает 25-летие выпуском ремастера в июне

Спустя четверть века после выхода System Shock 2 возвращается в обновлённом виде. Разработчики из Nightdive Studios объявили, что System Shock 2: 25th Anniversary Remaster выйдет 26 июня 2025 года. Впервые игра появится не только на ПК, но и на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Ранее ремастер носил название Enhanced Edition, но теперь это полноценное переосмысление. Графику переработали под 4K и 144 FPS на ПК, а владельцы PS5 и Xbox Series X получат поддержку до 120 FPS. Помимо улучшенных моделей персонажей и оружия, игра обзавелась кооперативным режимом, возможностью настраивать угол обзора и поддержкой сверхшироких экранов.

Сюжет остался неизменным: игрокам предстоит оказаться на борту звездолёта Von Braun, заполненного мутантами и заражённого искусственным интеллектом Шодан, возомнившей себя богом. Противостоять кошмару можно будет с помощью огнестрельного оружия, кибернетических улучшений и паранормальных способностей.