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System Shock 2 11.08.1999
Экшен, Ролевая, Шутер, Ужасы, От первого лица, Киберпанк
9 343 оценки

System Shock 2 отмечает 25-летие выпуском ремастера в июне

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Спустя четверть века после выхода System Shock 2 возвращается в обновлённом виде. Разработчики из Nightdive Studios объявили, что System Shock 2: 25th Anniversary Remaster выйдет 26 июня 2025 года. Впервые игра появится не только на ПК, но и на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Ранее ремастер носил название Enhanced Edition, но теперь это полноценное переосмысление. Графику переработали под 4K и 144 FPS на ПК, а владельцы PS5 и Xbox Series X получат поддержку до 120 FPS. Помимо улучшенных моделей персонажей и оружия, игра обзавелась кооперативным режимом, возможностью настраивать угол обзора и поддержкой сверхшироких экранов.

Сюжет остался неизменным: игрокам предстоит оказаться на борту звездолёта Von Braun, заполненного мутантами и заражённого искусственным интеллектом Шодан, возомнившей себя богом. Противостоять кошмару можно будет с помощью огнестрельного оружия, кибернетических улучшений и паранормальных способностей.

21
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
K0t Felix

Вот летом и перепройду сей шидэвэр

4
Pinaev Sergey

Опять очередной ремастер? Похоже волшебные тензорные ядра Куртки привели у творческой импотенции разрабов. Хотя да, к этому все шло, человек ленив, "умный в гору не пойдет, умный гору обойдет", всегда выбирает самый ненапряжный путь.

0
Kokoprime1991

Чё не РЕМЕЙК как 1я часть? Нафиг он всрался тот ремастер.

-2
Александр Дантес

Да да, я тоже думал что сделают как первую часть, а тут это... халф лайф на максималках.

-2