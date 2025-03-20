System Shock 2 отмечает 25-летие выпуском ремастера в июне

Спустя четверть века после выхода System Shock 2 возвращается в обновлённом виде. Разработчики из Nightdive Studios объявили, что System Shock 2: 25th Anniversary Remaster выйдет 26 июня 2025 года. Впервые игра появится не только на ПК, но и на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Ранее ремастер носил название Enhanced Edition, но теперь это полноценное переосмысление. Графику переработали под 4K и 144 FPS на ПК, а владельцы PS5 и Xbox Series X получат поддержку до 120 FPS. Помимо улучшенных моделей персонажей и оружия, игра обзавелась кооперативным режимом, возможностью настраивать угол обзора и поддержкой сверхшироких экранов.
Сюжет остался неизменным: игрокам предстоит оказаться на борту звездолёта Von Braun, заполненного мутантами и заражённого искусственным интеллектом Шодан, возомнившей себя богом. Противостоять кошмару можно будет с помощью огнестрельного оружия, кибернетических улучшений и паранормальных способностей.
Вот летом и перепройду сей шидэвэр
Опять очередной ремастер? Похоже волшебные тензорные ядра Куртки привели у творческой импотенции разрабов. Хотя да, к этому все шло, человек ленив, "умный в гору не пойдет, умный гору обойдет", всегда выбирает самый ненапряжный путь.
Чё не РЕМЕЙК как 1я часть? Нафиг он всрался тот ремастер.
Да да, я тоже думал что сделают как первую часть, а тут это... халф лайф на максималках.