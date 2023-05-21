Приключенческая игра Tad the Lost Explorer: Craziest and Madness Edition выйдет на Nintendo Switch 7 июля ©

Издательство Selecta Play и разработчик Gammera Nest сообщили, что приключенческая 2D-игра Tad the Lost Explorer: Craziest and Madness Edition выйдет на Nintendo Switch 7 июля 2023 года.

Вдохновленная анимационным фильмом «Тэд-путешественник и изумрудная скрижаль», игра создана с использованием потрясающих визуальных эффектов 2.5D, а история рассказывается с помощью кат-сцен в стиле комиксов.

Tad The Lost Explorer – Craziest and Madness Edition отправляет вас в захватывающее новое глобальное приключение, чтобы раскрыть происхождение таинственного проклятия, случайно выпущенного Тэдом. Присоединяйтесь к заблудившемуся исследователю и его верным спутникам, которые путешествуют по шумным городам в эпическом путешествии, решая запутанные головоломки, сражаясь с сумасшедшими противниками и реконструируя части прошлого, чтобы раскрыть секреты Изумрудной Скрижали.