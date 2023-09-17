Авторы RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon выпустили трейлер к обновлению 0.6, бета-тест которого уже доступен

После почти 6 месяцев разработки студия Awaken Realms Digital практически готова к публичному выпуску первого крупного патча для ролевой игры в раннем доступе Tainted Grail: The Fall of Avalon. Патч обещает быть довольно большим, поэтому заслужил персональный трейлер.
Мы переделали столько местностей, анимаций, искусственного интеллекта, геймплея и многого другого, что перечислять все это было бы нецелесообразно.
Патч уже доступен в бета-ветке Steam.
запилили еще 4 языка, глядишь и до русского дойдут, а там можно и поиграть будет
Выглядит хуже скайрима.
Инди проект в раннем доступе. По-твоему он должен выглядеть как триплэй?
По моему он должен выглядеть не хуже игры 12летней давности.