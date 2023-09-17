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Tainted Grail: The Fall of Avalon 30.03.2023
6.7 85 оценок

Авторы RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon выпустили трейлер к обновлению 0.6, бета-тест которого уже доступен

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Procy_on
Новости

После почти 6 месяцев разработки студия Awaken Realms Digital практически готова к публичному выпуску первого крупного патча для ролевой игры в раннем доступе Tainted Grail: The Fall of Avalon. Патч обещает быть довольно большим, поэтому заслужил персональный трейлер.

Мы переделали столько местностей, анимаций, искусственного интеллекта, геймплея и многого другого, что перечислять все это было бы нецелесообразно.

Патч уже доступен в бета-ветке Steam.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Talendor3

запилили еще 4 языка, глядишь и до русского дойдут, а там можно и поиграть будет

0
antonborisov198

Выглядит хуже скайрима.

-3
Hevin

Инди проект в раннем доступе. По-твоему он должен выглядеть как триплэй?

0
antonborisov198 Hevin

По моему он должен выглядеть не хуже игры 12летней давности.

-1