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Tales from the Borderlands 25.11.2014
8.8 871 оценка

GamesVoice провела трансляцию с демонстрацией русского дубляжа самых разнообразных игр

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butcher69
Новости

Отечественная студия GamesVoice опубликовала большое видео с демонстрацией русского дубляжа Hogwarts Legacy, Dead Space, Jedi: Survivor и многих других проектов.

Данная трансляция была сделана, чтобы показать, над озвучкой каких игр компания занимается в данное время и которые скоро появится в общем доступе (хотя многострадальная озвучка для Hellblade уже давно записана и в данный момент над ней идут технические работы).

С полной записью трансляции, на которой было представлено еще несколько проектов вы можете ознакомиться ниже:

19
15
Tales from the Borderlands
25.11.2014
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Abarmot90

Может сегодня чё нить выйдет хорошее

1
hamshut

А есть приблизительные сроки выхода?!

1
xion76

Молодцы GV. Отличная презентация!

1
Комментарий удален
Mystik_86

а посмотреть ролик не судьба? ведь в нем все сказано

3
tvorog8088

С хелблейдом хоть обнадёжили.

0
r23dom

ну вот, отличный кандидат на перевод STARFIELD

0
Kilojoyui

Сарказм это был или нет с твоей стороны, но они говорили что не притронутся к нему

0
akunamatatas

Для меня проблема русских озвучек в том, что все голоса стали уже слишком знакомы, из года в год слышу одних и тех же актеров.. игры/фильмы/сериалы. Да и лучше оригинала никогда не будет, поэтому Рокстар не дает никому озвучивать свои игры

0
Siriy

Голос Айзека не очень.

0
Denn378

Вот бы пятую ГТА они озвучили с удовольствием,прошел бы сюжетку уже в третий раз,а за Макса им большое спасибо,как выйдет в озвучке с удовольствием пройду в четвертый раз.

0
erkins007

Куча игр типа в работе, но по факту бабосы собрали и ничего не выкатили почти.

0
Goodvini

Вот почему то когда слушаешь профессионально сделанную озвучку, все атмосферно с эмоциями и с чувством, но стоит включить Российское кино и хочется не слушать их ))

-4
Кибер_Монах

Тяжёло быть либерахой наверное

-8
0ncnjqybr

В кино трудятся театральные актеры, для которых сьемки в фильмах - не более чем допзаработок. А театральные и киношные стандарты, скажем так, весьма различаются. Например в том, что касается переигрывания. В театре вам нужно переигрывать, чтобы зритель на галерке имел возможность понять, какую эмоцию вы изображаете. В кино это абсолютно недопустимо, но актеры и режиссеры уже не могут пересилить себя. И потому в нашем кино все говорят неестественно и очень громко, постоянно сбиваясь на истерики и крики - это стандарт для театра.

2
sinmaxxx 0ncnjqybr
И потому в нашем кино все говорят неестественно и очень громко, постоянно сбиваясь на истерики и крики

да вроде наоборот еле языками ворочат.

3