GamesVoice провела трансляцию с демонстрацией русского дубляжа самых разнообразных игр

Отечественная студия GamesVoice опубликовала большое видео с демонстрацией русского дубляжа Hogwarts Legacy, Dead Space, Jedi: Survivor и многих других проектов.
Данная трансляция была сделана, чтобы показать, над озвучкой каких игр компания занимается в данное время и которые скоро появится в общем доступе (хотя многострадальная озвучка для Hellblade уже давно записана и в данный момент над ней идут технические работы).
С полной записью трансляции, на которой было представлено еще несколько проектов вы можете ознакомиться ниже:
Может сегодня чё нить выйдет хорошее
А есть приблизительные сроки выхода?!
Молодцы GV. Отличная презентация!
а посмотреть ролик не судьба? ведь в нем все сказано
С хелблейдом хоть обнадёжили.
ну вот, отличный кандидат на перевод STARFIELD
Сарказм это был или нет с твоей стороны, но они говорили что не притронутся к нему
Для меня проблема русских озвучек в том, что все голоса стали уже слишком знакомы, из года в год слышу одних и тех же актеров.. игры/фильмы/сериалы. Да и лучше оригинала никогда не будет, поэтому Рокстар не дает никому озвучивать свои игры
Голос Айзека не очень.
Вот бы пятую ГТА они озвучили с удовольствием,прошел бы сюжетку уже в третий раз,а за Макса им большое спасибо,как выйдет в озвучке с удовольствием пройду в четвертый раз.
Куча игр типа в работе, но по факту бабосы собрали и ничего не выкатили почти.
Вот почему то когда слушаешь профессионально сделанную озвучку, все атмосферно с эмоциями и с чувством, но стоит включить Российское кино и хочется не слушать их ))
Тяжёло быть либерахой наверное
В кино трудятся театральные актеры, для которых сьемки в фильмах - не более чем допзаработок. А театральные и киношные стандарты, скажем так, весьма различаются. Например в том, что касается переигрывания. В театре вам нужно переигрывать, чтобы зритель на галерке имел возможность понять, какую эмоцию вы изображаете. В кино это абсолютно недопустимо, но актеры и режиссеры уже не могут пересилить себя. И потому в нашем кино все говорят неестественно и очень громко, постоянно сбиваясь на истерики и крики - это стандарт для театра.
да вроде наоборот еле языками ворочат.