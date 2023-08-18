GamesVoice провела трансляцию с демонстрацией русского дубляжа самых разнообразных игр ©

Отечественная студия GamesVoice опубликовала большое видео с демонстрацией русского дубляжа Hogwarts Legacy, Dead Space, Jedi: Survivor и многих других проектов.

Данная трансляция была сделана, чтобы показать, над озвучкой каких игр компания занимается в данное время и которые скоро появится в общем доступе (хотя многострадальная озвучка для Hellblade уже давно записана и в данный момент над ней идут технические работы).

С полной записью трансляции, на которой было представлено еще несколько проектов вы можете ознакомиться ниже: