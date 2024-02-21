Продажи японской ролевой игры Tales of Arise превысили 3 млн копий

Компания Bandai Namco объявила о том, что последняя часть франшизы Tales of, Tales of Arise, была продана в количестве более трех миллионов копий по всему миру.
В честь этого события была опубликована новая праздничная иллюстрация, на которой изображен игровой состав вместе с персонажем из дополнения Beyond the Dawn. Недавно игра стала частью Xbox Game Pass и каталога игр PlayStation Plus.
Tales of Arise доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.
Как будет 1000-1500 с ДЛС стоить, тогда возьму. Люблю серию.
Мусор же. Каждый бой тебе загружает отдельную арену. Каждый заход на локу тебе респавнит всех врагов. абсолютно неудобный интерфейс. Тупой сюжет. Графика сплошное мыльцо как на мусорном свиче. Вайфу симпатишная, но это не спасает.