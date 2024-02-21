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Tales of Arise 10.09.2021
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Аниме
8.2 412 оценок

Продажи японской ролевой игры Tales of Arise превысили 3 млн копий

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco объявила о том, что последняя часть франшизы Tales of, Tales of Arise, была продана в количестве более трех миллионов копий по всему миру.

В честь этого события была опубликована новая праздничная иллюстрация, на которой изображен игровой состав вместе с персонажем из дополнения Beyond the Dawn. Недавно игра стала частью Xbox Game Pass и каталога игр PlayStation Plus.

Tales of Arise доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Как будет 1000-1500 с ДЛС стоить, тогда возьму. Люблю серию.

-2
kulikulikuli

Мусор же. Каждый бой тебе загружает отдельную арену. Каждый заход на локу тебе респавнит всех врагов. абсолютно неудобный интерфейс. Тупой сюжет. Графика сплошное мыльцо как на мусорном свиче. Вайфу симпатишная, но это не спасает.

-12