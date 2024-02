Продажи японской ролевой игры Tales of Arise превысили 3 млн копий

Компания Bandai Namco объявила о том, что последняя часть франшизы Tales of, Tales of Arise, была продана в количестве более трех миллионов копий по всему миру.

В честь этого события была опубликована новая праздничная иллюстрация, на которой изображен игровой состав вместе с персонажем из дополнения Beyond the Dawn. Недавно игра стала частью Xbox Game Pass и каталога игр PlayStation Plus.

Tales of Arise доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.