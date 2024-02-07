Tales of Arise скоро появится в подписке Game Pass? Игра появилась в недавнем анонсе

Анонс игр на первую половину февраля 2024 года на Xbox Game Pass также принес с собой загадку: присутствие Tales of Arise среди грядущих проектов, учитывая, что игра появилась в заголовке официального блога, но не в реальном списке, что, очевидно, вызвало спекуляции о возможном появлении игры Bandai Namco в каталоге сервиса.

Имеется в виду вчерашнее официальное сообщение от Microsoft, в котором были объявлены новые игры, появляющиеся в Xbox Game Pass в первой половине февраля 2024 года. В список вошли семь игр, в том числе Resident Evil 3, но не было ни малейшего упоминания о Tales of Arise.

Однако, как ни странно, название игры появилось в заголовке к официальному сообщению в блоге Xbox Wire среди "основных моментов" этой серии, но было удалено через несколько часов, в течение которых оно оставалось хорошо заметным.

Была ли это простая ошибка при копировании? Возможно, но само собой разумеется, что подобное сразу же порождает слухи о том, что игра все равно появится на сервисе, возможно, позже.

С другой стороны, странно, что игра просто так появилась в таком заголовке, и логично будет предположить, что оно входит в планы сервиса, но запланировано на более поздний срок, так что сообщение стало результатом ошибки в организации анонсируемых релизов.

На самом деле, отношения Bandai Namco с Game Pass всегда были положительными, и в прошлом в каталоге уже появлялись другие части серии, например Tales of Vesperia, так что вполне возможно, что Tales of Arise появится в ближайшее время, но мы все еще ждем какой-либо официальной информации.