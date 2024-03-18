Художник иллюстраций и дизайнер персонажей серии Tales of, Муцуми Иномата, ушла из жизни в 63 года

Муцуми Иномата, иллюстратор, работавшая дизайнером персонажей в ряде основных игр серии Tales of, скончалась 10 марта в возрасте 63 лет, о чем сообщил ее официальный аккаунт в Twitter. О причинах смерти не сообщается.
Компания Kadokawa также сделала заявление, выразив свои соболезнования и упомянув, что они работали с Муцуми с 1980-х годов и некоторые из самых популярных работ.
Среди прошлых работ Иноматы - Tales of Destiny, Tales of Eternia, Tales of Destiny 2, Tales of Rebirth, Tales of the Tempest, Tales of Innocence, Tales of Hearts, Tales of Graces, Tales of Xillia, Tales of Xillia 2, Tales of Zestiria, Tales of Berseria и Tales of Crestoria. Она также работала в качестве дизайнера персонажей над несколькими аниме.
Япония же, там жуткие переработки вот и умирают от работы.
Печально. Талантливый был человек.
Богиня Мартель приняла ее с распростёртыми объятиями 😢😢😢
Земля ей пухом и спасибо за титаническую работу на героями в этой серии, в Berseriа одни из самых прописанных персонажей, арка Айзена и Эдны в симбиозе с прошлой игрой Zesteria это даже словами не передать.....😢😢😢
P.s. Очень хочется Ремастер Xillia 1 и 2 чтобы сразу две выпустили
Пресс ф. Хорошая серия игр всё же, да и дизайны тоже.
Земля пухом. Ещё бы жить да жить.
Очень жаль это слышать, тем более, когда ещё не оправился после смерти Акиры..Светлая ей память и благодарность за труды.Серия Tales of-определённо одна из лучших за всё время.
и че
интересно но "и че" скажут скорее когда ты умрешь а через неделю забудут что такое чмо существовало и даже нигде не упомянут в отличии от нее
ч.мо ты видешь в зеркале каждый день а минусы будут а все умирают и всех забывают рано или поздно