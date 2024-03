Художник иллюстраций и дизайнер персонажей серии Tales of, Муцуми Иномата, ушла из жизни в 63 года

Муцуми Иномата, иллюстратор, работавшая дизайнером персонажей в ряде основных игр серии Tales of, скончалась 10 марта в возрасте 63 лет, о чем сообщил ее официальный аккаунт в Twitter. О причинах смерти не сообщается.

Компания Kadokawa также сделала заявление, выразив свои соболезнования и упомянув, что они работали с Муцуми с 1980-х годов и некоторые из самых популярных работ.

Среди прошлых работ Иноматы - Tales of Destiny, Tales of Eternia, Tales of Destiny 2, Tales of Rebirth, Tales of the Tempest, Tales of Innocence, Tales of Hearts, Tales of Graces, Tales of Xillia, Tales of Xillia 2, Tales of Zestiria, Tales of Berseria и Tales of Crestoria. Она также работала в качестве дизайнера персонажей над несколькими аниме.