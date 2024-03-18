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Tales of Berseria 18.08.2016
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Аниме
8.6 270 оценок

Художник иллюстраций и дизайнер персонажей серии Tales of, Муцуми Иномата, ушла из жизни в 63 года

butcher69
Новости

Муцуми Иномата, иллюстратор, работавшая дизайнером персонажей в ряде основных игр серии Tales of, скончалась 10 марта в возрасте 63 лет, о чем сообщил ее официальный аккаунт в Twitter. О причинах смерти не сообщается.

Компания Kadokawa также сделала заявление, выразив свои соболезнования и упомянув, что они работали с Муцуми с 1980-х годов и некоторые из самых популярных работ.

Среди прошлых работ Иноматы - Tales of Destiny, Tales of Eternia, Tales of Destiny 2, Tales of Rebirth, Tales of the Tempest, Tales of Innocence, Tales of Hearts, Tales of Graces, Tales of Xillia, Tales of Xillia 2, Tales of Zestiria, Tales of Berseria и Tales of Crestoria. Она также работала в качестве дизайнера персонажей над несколькими аниме.

10
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Brock_Harrison

Япония же, там жуткие переработки вот и умирают от работы.

4
Кей Овальд

Печально. Талантливый был человек.

2
Матвей Инчин

Богиня Мартель приняла ее с распростёртыми объятиями 😢😢😢

2
potemkin2021

Земля ей пухом и спасибо за титаническую работу на героями в этой серии, в Berseriа одни из самых прописанных персонажей, арка Айзена и Эдны в симбиозе с прошлой игрой Zesteria это даже словами не передать.....😢😢😢

P.s. Очень хочется Ремастер Xillia 1 и 2 чтобы сразу две выпустили

2
UnrealisticGeoffrey

Пресс ф. Хорошая серия игр всё же, да и дизайны тоже.

2
Олег Дудин

Земля пухом. Ещё бы жить да жить.

0
Slayer1993

Очень жаль это слышать, тем более, когда ещё не оправился после смерти Акиры..Светлая ей память и благодарность за труды.Серия Tales of-определённо одна из лучших за всё время.

0
Русик_96

и че

-8
urukhaj

интересно но "и че" скажут скорее когда ты умрешь а через неделю забудут что такое чмо существовало и даже нигде не упомянут в отличии от нее

1
Русик_96 urukhaj

ч.мо ты видешь в зеркале каждый день а минусы будут а все умирают и всех забывают рано или поздно

-5