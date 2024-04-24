Denuvo не помогла: Tales of Kenzera ZAU оказалась в день релиза на торрент-трекерах благодаря эмулятору Ryujinx

Вчера состоялся релиз игры Tales of Kenzera: ZAU. Компания Electronic Arts решила защитить PC-версию защитой Denuvo, однако похоже, что издатель зря потратил деньги - PC-игроки обнаружили, что игра отлично работает через Switch-эмулятор Ryujinx.
Таким образом игра уже оказалась на торрент-трекерах. Примечательно, что борьба Nintendo с Yuzu так же не принесла успеха - Switch-версии игр продолжают утекать в первые дни PC-игрокам, но теперь через другой эмулятор.
Сюжет Tales of Kenzera: ZAU повествует о юном шамане по имени Зау, который ради спасения души своего покойного отца заключает сделку с богом смерти. Обретя невероятные силы, герой отправляется в опасное путешествие по забытым землям Кензеры.
Игра уже доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Только благодаря этой новости вообще узнал о существовании этой игры. Тут хоть 50 защит поставь, не поможет да и без защиты никто бы все равно в нее играть не стал
Я тоже первый раз слышу об этой игре, даже желание играть в неё нет.
даром не надо.
Я бы это и с торрента качать не стал, могли бы денуву и не ставить.
Какая денува? Я первый раз вижу эту игру! Посмотрел скрины, ничего особенного нет, желание играть в неё нет вообще.
это гениально) зачем сто раз взламывать денувы, когда можно 1 раз запилить эмулятор
Нашаманили быстро 🤣🤣🤣
Так там графа со свича хренотень
Зачем ставить Дуню на нафиг неизвестную игру ? Да блин бюджет этой игры меньше, чем поставить на нее защиту
ммм... повезло-повезло...
На что боролись на то и напоролись, зачем там вообще денува, игра выглядит слабенько.
я вот не понимаю зачем подобное раскачивать через новости, чтобы и Ryujinx закрыли? Кому надо и без всяких сопливых новостников игру достанет, нафига лишний раз к эмулю внимание привлекать?
да прям Нинтендо не мониторит трекеры что-ли, зачем ей лазить по новостным форумам, если можно сразу сидеть на источнике информации. Раз Рюджинкс до сих пор не прикрыли, значит у Нинки на него нет тех судебных доводов, какими они разогнали разработчиков Юзу.
Чем больше мозолит глаза - тем больше внимания этому уделяется, так это всегда и работает.