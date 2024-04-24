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Tales of Kenzera: ZAU 23.04.2024
Адвенчура, Платформер
4.4 13 оценок

Denuvo не помогла: Tales of Kenzera ZAU оказалась в день релиза на торрент-трекерах благодаря эмулятору Ryujinx

AceTheKing
Новости

Вчера состоялся релиз игры Tales of Kenzera: ZAU. Компания Electronic Arts решила защитить PC-версию защитой Denuvo, однако похоже, что издатель зря потратил деньги - PC-игроки обнаружили, что игра отлично работает через Switch-эмулятор Ryujinx.

Таким образом игра уже оказалась на торрент-трекерах. Примечательно, что борьба Nintendo с Yuzu так же не принесла успеха - Switch-версии игр продолжают утекать в первые дни PC-игрокам, но теперь через другой эмулятор.

Сюжет Tales of Kenzera: ZAU повествует о юном шамане по имени Зау, который ради спасения души своего покойного отца заключает сделку с богом смерти. Обретя невероятные силы, герой отправляется в опасное путешествие по забытым землям Кензеры.

Игра уже доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

4
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
agula98

Только благодаря этой новости вообще узнал о существовании этой игры. Тут хоть 50 защит поставь, не поможет да и без защиты никто бы все равно в нее играть не стал

16
ugf16349

Я тоже первый раз слышу об этой игре, даже желание играть в неё нет.

4
KleptomaniacalAlbert

даром не надо.

5
tvorog8088

Я бы это и с торрента качать не стал, могли бы денуву и не ставить.

4
ugf16349

Какая денува? Я первый раз вижу эту игру! Посмотрел скрины, ничего особенного нет, желание играть в неё нет вообще.

2
Talendor3

это гениально) зачем сто раз взламывать денувы, когда можно 1 раз запилить эмулятор

1
Punisher1

Нашаманили быстро 🤣🤣🤣

0
Залупiвка

Так там графа со свича хренотень

0
Nodas

Зачем ставить Дуню на нафиг неизвестную игру ? Да блин бюджет этой игры меньше, чем поставить на нее защиту

0
KPAHbl4

ммм... повезло-повезло...

0
kotasha

На что боролись на то и напоролись, зачем там вообще денува, игра выглядит слабенько.

0
GraF68ru

я вот не понимаю зачем подобное раскачивать через новости, чтобы и Ryujinx закрыли? Кому надо и без всяких сопливых новостников игру достанет, нафига лишний раз к эмулю внимание привлекать?

-2
mongol312

да прям Нинтендо не мониторит трекеры что-ли, зачем ей лазить по новостным форумам, если можно сразу сидеть на источнике информации. Раз Рюджинкс до сих пор не прикрыли, значит у Нинки на него нет тех судебных доводов, какими они разогнали разработчиков Юзу.

0
GraF68ru mongol312

Чем больше мозолит глаза - тем больше внимания этому уделяется, так это всегда и работает.

0