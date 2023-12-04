Информация о приключенческом платформере Tales of Kenzera: ZAU появилась в сети до официального анонса

Утечка информации произошла от надежного французского инсайдера billbil-kun. Tales of Kenzera: ZAU - это 2,5D приключенческий платформер с горизонтальной прокруткой в том же духе, что и серия Trine.

Скорее всего, EA и Surgent Studios официально представят игру во время церемонии The Game Awards 2023, которая состоится на этой неделе. Согласно утечке, в игре появится юный протагонист, носящий два ожерелья, которые будут наделены магическими способностями. Как рассказал автор утечки, увиденные им изображения натолкнули его на мысль, что ожерелья позволят главному герою чередовать два вида магии (синюю и оранжевую).

Как сообщает инсайдер, Tales of Kenzera: ZAU планируется выпустить на PC, PS5 и Xbox Series 23 апреля 2024 года. На данный момент неизвестно, планируют ли EA и разработчик также выпустить игру на Nintendo Switch и консолях прошлого поколения. Цена приключенческого платформера на PC составит 17,99 доллара США.