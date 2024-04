Прохождение основного сюжета Tales of Kenzera: Zau займет около 10 часов

Кажется, что за углом всегда есть новая многообещающая игра в жанре метроидвания, и после Prince of Persia: The Lost Crown, вышедшей в этом году, следующей, на которую многие положили глаз, стала Tales of Kenzera: Zau от Sturgent Studios и EA. Ручное превью игры, которая должна выйти в конце этого месяца, было недавно опубликовано рядом изданий, после чего появились новые подробности о том, какой будет продолжительность игры.

В своем превью One More Game сообщает, что Tales of Kenzera: Zau будет длиться примерно 8-10 часов, если вы будете придерживаться основного сюжета, и около 12-15 часов с дополнительным контентом. По словам основателя и директора студии Абубакара Салима, Sturgent Studios хотела создать игру, соответствующую цене в 20 долларов, с упором на то, чтобы рассказать историю и сделать игру как можно более доступной.

"Мы хотим, чтобы игра была похожа на хороший телевизионный сезон", - сказал он. "К тому же, при цене в 20 долларов... уважайте кошелек. Игры — дорогое хобби, и мы хотим сделать игру как можно более доступной, особенно с идеей универсальной темы горя".

Tales of Kenzera: Zau выходит 23 апреля на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК. Игра также будет доступна в PlayStation Plus Extra и Premium на старте.