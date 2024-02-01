С 5 февраля станет доступна демо-версия игры Tales of Kenzera: ZAU от EA Originals

Абубакар Салим, основатель Surgent Studios объявил, что демо-версия дебютной игры его команды, Tales of Kenzera: ZAU, станет доступна уже 5 февраля. Демонстрационная версия будет представлена в ходе проведения фестиваля Steam Next Fest.
Демонстрационная версия будет доступна в течение периода с 5 по 12 февраля в рамках фестиваля Steam Next Fest. Однако по окончании этого мероприятия демоверсия, вероятно, будет удалена из Steam. Насчет доступности демо на консолях пока нет информации.
Игра Tales of Kenzera: ZAU будет выпущена 23 апреля на платформах PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. В магазине Steam стоимость игры составит 18 долларов.