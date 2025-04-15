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Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.7 145 оценок

ENEMY и AMG сразятся в финале Кубка Первого канала по "Миру танков"

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Стали известны финалисты Кубка Первого канала по «Миру танков». В полуфиналах команда ENEMY уверенно обыграла ALFA со счётом 5:1, а AMG выбила из турнира коллектив Beyond. Решающий матч пройдёт 26 апреля в московском УСЗ «Дружба» и будет транслироваться в эфире Первого канала.

Турнир посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и организаторы подготовили насыщенную программу для зрителей. Помимо самого финала, гостей ждут мини-турниры с призами, автограф-сессии с киберспортсменами и эксклюзивные игровые активности. Каждый посетитель получит промо-код с ценными внутриигровыми предметами.

Комментировать финал будут известные стримеры и эксперты: Роман DemaKput Гайворонский, Никита Sh0tnik Пахомов и Андрей EviL GrannY Сомов. Вход на мероприятие бесплатный — достаточно зарегистрироваться на официальном сайте чемпионата. Кто заберёт кубок — ENEMY или AMG? Скоро узнаем!

14
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Pastoral

Когда то этот Кубок Первого канала был по хоккею, а теперь что опустились до Лесты..

2
Ольга Бузова

Какой канал такой и кубок ,первый анал как и все телевидение давно опустилось

3
Footmob

Ну Кубок Первого канала по хоккею и сейчас каждый год проводится, только раньше мы играли с Канадой, Финляндией, Швецией и другими хоккейными странами, а теперь с Белоруссией и Казахстаном )

Пользователь ВКонтакте

😂😂 // Артём Савельев

Пользователь ВКонтакте

// Енот Важный