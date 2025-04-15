ENEMY и AMG сразятся в финале Кубка Первого канала по "Миру танков"

Стали известны финалисты Кубка Первого канала по «Миру танков». В полуфиналах команда ENEMY уверенно обыграла ALFA со счётом 5:1, а AMG выбила из турнира коллектив Beyond. Решающий матч пройдёт 26 апреля в московском УСЗ «Дружба» и будет транслироваться в эфире Первого канала.
Турнир посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и организаторы подготовили насыщенную программу для зрителей. Помимо самого финала, гостей ждут мини-турниры с призами, автограф-сессии с киберспортсменами и эксклюзивные игровые активности. Каждый посетитель получит промо-код с ценными внутриигровыми предметами.
Комментировать финал будут известные стримеры и эксперты: Роман DemaKput Гайворонский, Никита Sh0tnik Пахомов и Андрей EviL GrannY Сомов. Вход на мероприятие бесплатный — достаточно зарегистрироваться на официальном сайте чемпионата. Кто заберёт кубок — ENEMY или AMG? Скоро узнаем!
Когда то этот Кубок Первого канала был по хоккею, а теперь что опустились до Лесты..
Какой канал такой и кубок ,первый анал как и все телевидение давно опустилось
Ну Кубок Первого канала по хоккею и сейчас каждый год проводится, только раньше мы играли с Канадой, Финляндией, Швецией и другими хоккейными странами, а теперь с Белоруссией и Казахстаном )
😂😂 // Артём Савельев
// Енот Важный