ENEMY и AMG сразятся в финале Кубка Первого канала по "Миру танков"

Стали известны финалисты Кубка Первого канала по «Миру танков». В полуфиналах команда ENEMY уверенно обыграла ALFA со счётом 5:1, а AMG выбила из турнира коллектив Beyond. Решающий матч пройдёт 26 апреля в московском УСЗ «Дружба» и будет транслироваться в эфире Первого канала.

Турнир посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и организаторы подготовили насыщенную программу для зрителей. Помимо самого финала, гостей ждут мини-турниры с призами, автограф-сессии с киберспортсменами и эксклюзивные игровые активности. Каждый посетитель получит промо-код с ценными внутриигровыми предметами.

Комментировать финал будут известные стримеры и эксперты: Роман DemaKput Гайворонский, Никита Sh0tnik Пахомов и Андрей EviL GrannY Сомов. Вход на мероприятие бесплатный — достаточно зарегистрироваться на официальном сайте чемпионата. Кто заберёт кубок — ENEMY или AMG? Скоро узнаем!