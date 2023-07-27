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Мир танков 12.10.2022
5.3 12 оценок

В "Мире танков" вышло крупное обновление с подарками

Simple Jack

Lesta Games выпустила большое обновление 1.21.1 «Фейерверк» для «Мира танков». В игру добавили тематический ангар, подарочные бонусы для прокачки техники 6-10 уровней, режим королевской битвы «Стальной охотник» и дополнительную главу боевого пропуска «Песнь о зубре».

Бонусные награды для техники:

  • для 6 уровня — 25 000 серебра;
  • для 7 уровня — 20 золотых монет;
  • для 8 уровня — контейнер «День рождения 12+1: оснащение» (обычный);
  • для 9 уровня — 50 золотых монет;
  • для 10 уровня — контейнер «День рождения 12+1: внешний вид» (бронзовый).

В этом году празднование дня рождения игры пройдет под девизом «12+1». Разработчики будут анонсировать праздничные этапы с подарками. Помимо внутриигровых бонусов игроки смогут принять участие в розыгрышах и конкурсах.

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