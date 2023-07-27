В "Мире танков" вышло крупное обновление с подарками

Командный танковый онлайн-экшен. Управляйте машинами времён Второй мировой войны и середины XX века, соревнуясь с другими игроками по всему миру!

В игре представлено более 600 бронированных машин 11 стран. В ваших руках окажутся лучшие танки прошлого века — от легендарных Т-34 и ИС, ковавших победу Красной армии, до безумных идей гениев инженерной мысли, так и не добравшихся до конвейерной ленты. Битвы разворачиваются на десятках уникальных боевых локаций, гарантирующих тактическое разнообразие геймплея.

От легких танков, до скрытных ПТ-САУ и смертоносной артиллерии — попробуй все, и выбери подходящий стиль ведения боя. Для всех представленных боевых машин доступна прокачка, дополнительные модули и камуфляжи, которые могут сыграть весомую роль в победе.