В "Мире танков" вышло крупное обновление с подарками

Lesta Games выпустила большое обновление 1.21.1 «Фейерверк» для «Мира танков». В игру добавили тематический ангар, подарочные бонусы для прокачки техники 6-10 уровней, режим королевской битвы «Стальной охотник» и дополнительную главу боевого пропуска «Песнь о зубре».
Бонусные награды для техники:
- для 6 уровня — 25 000 серебра;
- для 7 уровня — 20 золотых монет;
- для 8 уровня — контейнер «День рождения 12+1: оснащение» (обычный);
- для 9 уровня — 50 золотых монет;
- для 10 уровня — контейнер «День рождения 12+1: внешний вид» (бронзовый).
В этом году празднование дня рождения игры пройдет под девизом «12+1». Разработчики будут анонсировать праздничные этапы с подарками. Помимо внутриигровых бонусов игроки смогут принять участие в розыгрышах и конкурсах.