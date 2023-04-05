Финал турнира по Tanks Blitz уже близко - призы ждут не только победителей, но и зрителей ©

Долгожданный финал турнира “Изи катка” по игре Tanks Blitz пройдет 6 и 7 апреля. Помимо красивой игры и ярких (или драматичных) моментов, всех зрителей ждут и приятные внутриигровые подарки.

Прямая трансляция финала будет доступна на специальной странице. Ведущими станут – разработчики Алина и Кирилл, а также популярные танковые блогеры M_E_F_O_D_Y и KavayMan Project. В первый день, 6 апреля пройдут полуфиналы, а 7 апреля зрители увидят матч за третье место и Гранд-финал. Обе трансляции стартуют в 18:30 по мск.

Каждые 40 минут просмотра будут приносить тебе один Киберспортивный контейнер (за одну трансляцию можно получить 4 штуки). Киберспортивные контейнеры содержат бустеры, сертификаты на x3, x4 или x5 опыта, аватары, а также могут содержать части сертификата на премиум технику и камуфляж. Например, с высокой вероятностью может выпасть крутая боевая раскраска “Волна энергии”!

С вероятность 2% ты можешь найти в Контейнере одну из премиум машин VII–VIII уровня:

VII E 25,

VIII leKpz M 41 90 mm,

VIII Chimera,

VIII T54E2,

VIII Progetto M35 mod. 46,

VII FV201 (A45).

Чтобы получить награды за просмотр трансляции, нужно:

Перейти на страницу турнира на сайте.

Авторизоваться на сайте, используя свой игровой аккаунт. Если он ещё не привязан к Lesta Games ID — необходимо это сделать.

Выбрать активную трансляцию.

На странице турнира на портале, те кто выполнил все условия, увидит список возможных наград, а также период времени, в который их можно заработать просмотром трансляции. Если закрыть или сделать вкладку с трансляцией неактивной вкладку —таймер приостанавливается.

Награды за просмотр начисляются в течение нескольких часов после завершения трансляции.