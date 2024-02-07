Новый розыгрыш Bisonte C45 уже в игре Tanks Blitz!

Друзья, в Tanks Blitz стартовал новый розыгрыш суперпризов!
В рулетке "Розыгрыш Bisonte C45" вас ожидает огромное количество наград, которые помогут вам усовершенствовать свою игровую тактику и расширить арсенал в игре Tanks Blitz.
Вас ждут незабываемые призы, среди которых:
- 40 бустеров золота (шанс выпадения 16%) - играйте и получайте до 20 золота за каждый бой!
- 20 сертификатов x3 опыта (шанс выпадения 12%) - позвольте себе достичь новых вершин!
- 10 сертификатов x5 опыта (шанс выпадения 1.80%) - исследуйте технику в 5 раз быстрее обычного!
- Анимированный аватар "С еловыми лапами" (шанс выпадения 16%) - неповторимый стиль для вашей личности!
- Легендарный камуфляж для Bisonte C45 "Непреклонный" (шанс выпадения 0.20%) - идеальное сочетание элегантности и непробиваемости!
- Легендарный обвес "Тессеракт" (шанс выпадения 0.40%) - придайте своему танку неповторимый вид!
- 50000 кредитов (шанс выпадения 40%) - пополните свой кошелек и готовьтесь к новым победам!
- 600000 кредитов (шанс выпадения 12%) - ваши танковые мечты сбываются!
- 2 европейских контейнера (шанс выпадения 0.60%) - откройте их и получите уникальную технику в ваш ангар или выиграйте до 100 000 золота, чтобы приобрести все, что вам нужно для победы. Победители должны получать лучшее, и теперь это вы!!
- 3 контейнера "Собери их все" (шанс выпадения 0.80%) - внутри этого контейнера тебя ждет настоящая сокровищница, один из 148 премиум и коллекционных танков, до 84 000 свободного опыта, а также различные бустеры и сертификаты для ускорения прокачки исследуемой техники.
- Главная награда - тяжелый премиум танк 8-го уровня "Bisonte C45" (шанс выпадения 0.20%) - станьте настоящим героем поля боя! А для тех, кто уже обладает танком Bisonte C45 и выигрывает его повторно, компенсация составит целых 3750 золота!
Стоимость прокрутки рулетки:
Проявите смелость и удачу, чтобы получить эксклюзивные награды и, возможно, сделать Bisonte C45 вашим самым ценным активом! Спешите! Розыгрыш доступен только на ограниченное время!