Tanks Blitz преодолела рубеж в 50 миллионов загрузок за три года

Мобильный танковый экшен Tanks Blitz от студии «Леста Игры» достиг новой важной вехи — общее число загрузок игры превысило 50 млн. На это проекту понадобилось чуть больше трёх лет с момента запуска в России и Беларуси осенью 2022 года.

В компании уточнили, что показатель учитывает все цифровые площадки, включая Google Play, App Store, RuStore и другие магазины. При этом только в RuStore, по данным на начало декабря, игру скачали свыше 3 млн раз.

Успех Tanks Blitz подтверждается и аналитикой: в ноябре сервис AppMagic поставил игру на четвёртое место среди самых скачиваемых мидкорных мобильных проектов в России и Беларуси, где она обошла PUBG Mobile и уступила лишь Tiles Survive!, Roblox и Standoff 2.

Разработчики отмечают, что 2025 год стал для игры особенно насыщенным — с крупными коллаборациями, киберспортивными событиями и регулярными ивентами. В 2026 году «Леста Игры» обещает продолжить активное развитие проекта и подготовить для игроков новые сюрпризы.