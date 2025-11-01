В Tanks Blitz пройдет коллаборация с игрой "Русы против ящеров"

В Tanks Blitz начнется масштабная коллаборация с игрой “Русы против ящеров”, которая продлится до 29 ноября. Событие включает три основных эпизода, каждый из которых предоставляет уникальные награды и контент. Об этом объявила компания “Леста Игры”.

Первым и самым масштабным станет эпизод “Блицеслав против Ящера”, где игроки смогут получить легендарный камуфляж “Ящер”, аватары “Хладнокровная братва”, “Чародейские чары” и “Славянский прострел”, а также тематический фон профиля. Второе событие, “Удаль блицовская”, предоставит больше ценных наград, включая новый танк “Объект 590”, легендарный камуфляж “Блицеслав”, обвес “Рептилорд” и атрибуты для ангара “Гобелен предков” и “Квак-панцер” (также известный как Le-Gushka).

Завершится коллаборация квестом “Кроши чешую!”, успешное прохождение которого позволит получить набор реакций “Двойной зажим”. Игроки, собравшие все награды и прошедшие финальный квест, получат на аккаунт специальную медаль “Дед-ведовед” в качестве признания их усилий.

“Леста Игры” ранее уже проводила коллаборацию с игрой “Русы против ящеров” в своей другой популярной игре “Мир кораблей”. Тогда в игре появился особый тип боя с соответствующей стилистикой, контентом и саундтреком. Коллаборации между проектами студии становятся регулярной практикой расширения игрового контента и привлечения аудитории из разных проектов.