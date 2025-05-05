В Tanks Blitz стартовали праздничные события в честь 80-летия Победы

Команда "Леста Игры" приготовила для фанатов Tanks Blitz масштабное майское обновление, посвящённое 80-летию Победы. В течение всего месяца игроков ждут специальные события, эксклюзивные камуфляжи и даже новый танк!

С 1 мая доступен Эпизод "Страницы прошлого" с легендарным "Орденоносным" камуфляжем, а главное событие — "Майский салют" — стартовало 2 мая. В течение 21 дня участники смогут собирать "Фейерверки" за нанесённый урон и "зажигать" ими виртуальное небо, открывая различные награды.

Среди призов — эксклюзивные контейнеры (Парадный, Полевой и Инвентарный), уникальный фон профиля, обвес "Белокрылый", камуфляж "Журавлиный" и многое другое. Особый бонус — средний танк Объект 430Б X уровня, который достанется тем, кто найдёт 50 спрятанных "Флажков".

9 мая всех заглянувших в игру ждёт особый подарок — коллекционный "Памятный альбом". Не пропустите шанс пополнить свою коллекцию редкими предметами!

Подробности о всех майских активностях можно найти на официальном сайте Tanks Blitz, в соцсетях и на YouTube-канале игры. Вперёд к победам и новым трофеям!