В Steam вышел уютный симулятор таверны - Tavern Keeper

В Steam состоялся релиз симулятора управления таверной Tavern Keeper, разработка которого велась 11 лет. Геймплей предлагает игрокам создавать и обустраивать собственные трактиры в уютной атмосфере.

Особенности геймплея

Бар — основное место работы гостиничного заведения, где можно обслуживать посетителей за стойкой, готовить пиво, вино и множество экзотических напитков собственного рецепта, каждый из которых имеет уникальный процесс приготовления;

Кухня — приготовление полноценных блюд для клиентов требует управления рецептами, ингредиентами и оборудованием. Можно комбинировать ингредиенты для создания оригинального меню и подчиняться технологическому процессу готовки, что влияет на вкус и качество блюд;

Управление персоналом — найм и тренировка сотрудников различных специализаций: барменов, официантов, охранников и бардов для развлечения гостей. Каждый работник обладает уникальными навыками и личностными чертами, которые влияют на качество обслуживания и доход заведения.;

Убранство и дизайн — можно полностью кастомизировать интерьер таверны, расставляя мебель, предметы декора и символические элементы. Каждый добавленный предмет не только украшает помещение, но и повышает бонусы атмосферности, которые улучшают прибыльность заведения;

Сюжетная кампания — интерактивная история длительностью около 25 часов с голосовым рассказчиком (Стивен Пейси), в которой игрокам предстоит решать, какие действия предпринимать. Результаты зависят от навыков персонажа, сложности и немного удачи;

Проверки мастерства — во время прохождения сюжета могут выпадать испытания, требующие использования определенных навыков (остроумие, ловкость, знание);

Режим свободной игры — после прохождения истории доступен режим Freeplay, где можно управлять таверной в собственном темпе без ограничений, как в сюжете;

​​Декорирование и прогресс — система прогресса требует исследования новых технологий, рецептов и улучшения оборудования. Таверна развивается от простого заведения в болоте до знаменитого гостиничного комплекса, привлекающего аристократов и легендарных героев.

Tavern Keeper позволяет игрокам выстраивать, украшать и развивать собственную таверну. Фантастический мир заполнен оригинальными персонажами и юмористическими историями. Процесс геймплея сочетает элементы микроменеджмента с творческой свободой, позволяя игрокам как внимательно контролировать каждый аспект работы бизнеса, так и просто расслабляться и создавать атмосферу живого пребывания.