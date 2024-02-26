Новый трейлер Taxi Life: A City Driving Simulator посвящён управлению своей таксомоторной фирмой

Taxi Life: A City Driving Simulator, разработанная студией Simteract и опубликованная NACON, предлагает уникальный в своем роде опыт, позволяя игрокам примерить на себя роль таксиста, стремящегося создать свою собственную компанию и добиться успеха. Именно этот аспект управления дает вам возможность открыть новый трейлер игры.
В Taxi Life: A City Driving Simulator вы можете использовать прибыль от проезда для создания и развития собственной компании такси. Покупайте новые автомобили, набирайте сотрудников по их профилю и разумно распределяйте их по машинам, районам и времени работы, чтобы помочь вашему бизнесу процветать. Более того, очки опыта, которые вы накапливаете по мере продвижения, позволят вам разблокировать навыки, чтобы стать лучшим водителем и предпринимателем.
В Taxi Life: A City Driving Simulator ваша миссия — доставить пассажиров к месту назначения по всей Барселоне, соблюдая при этом правила дорожного движения и адаптируя свой стиль вождения к любым препятствиям на дороге, например к авариям или пробкам, а также удовлетворить все просьбы ваших пассажиров, чтобы обеспечить хорошие оценки и щедрые чаевые. Кроме того, вы должны развивать свою собственную компанию такси: нанимать других водителей, расширять свой автопарк и делать лучший выбор, чтобы ваш бизнес процветал.
Taxi Life: A City Driving Simulator выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store) 7 марта 2024 года.
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